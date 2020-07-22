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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Чек-лист от «Леруа Мерлен»: как интересно провести время на своем участке
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Сегодня в 16:50

Чек-лист от «Леруа Мерлен»: как интересно провести время на своем участке

Собственный дом — это место, где отдыхает душа и тело, где можно зарядиться энергией для решения повседневных задач. Наша жизнь в последние несколько месяцев лишь подтверждает это: счастливые обладатели домов с участками смогли приготовить свое рабочее место прямо на свежем воздухе и комбинировать работу с отдыхом на природе, а некоторые просто стали чаще выезжать за город. Никита Солдатов, эксперт отдела «Сад» «Леруа Мерлен» в Алматы, поделился чек-листом, как разнообразить свой досуг. Читайте и берите на заметку.

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Помедитировать на садовых качелях


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Хорошо расслабиться на свежем воздухе, в комфорте. В этом помогут садовые качели. Несмотря на то, что часто качели ассоциируются с детскими развлечениями, садовый вариант подходит для взрослых — на таких качелях можно читать, дремать или заниматься другими расслабляющими делами. Выбирайте подходящий вариант исходя из количества родственников или друзей, которые любят отдохнуть на качелях, или из личных предпочтений. Например, если вы любите полежать, вам лучше обратить внимание на качели побольше.


Устроить соревнование по поднятию брызг


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Если вы не знаете, чем занять детей, то лучшим летним развлечением для них станет садовый бассейн. Впрочем, не только для детей — существуют модели разных объемов, в том числе подходящие для взрослых. Все, что вам нужно — шланг с водой и 20 минут свободного времени: бассейн можно собрать самостоятельно, специальные инструменты и навыки для этого не нужны. Разнообразить времяпровождение помогут соревнования: например, устройте чемпионат по поднятию брызг в бассейне.


Организовать гонки по стрижке газона


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Превратить скучную обязанность во что-то захватывающее можно с помощью соревнований. Поспорьте с близкими, сделайте ставки и начните настоящую гонку по облагораживанию газона, а заодно и всего участка. В этом помогут газонокосилки и триммеры. Первые нужны для участков большой площади, вторые подойдут для газонов небольших размеров.


Проложить дорогу из «желтого кирпича»


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Чтобы плохая погода не портила настроение, когда вы смотрите в окно, добавьте ярких акцентов. К примеру, проложите садовые дорожки. Так вы не только визуально преобразите сад, но и сможете зонировать участок. Материалы существуют разные: от минималистичных резиновых решеток до натуральной тротуарной или каменной плитки. Если вы хотите вариант попроще, проложите дорожки с помощью каменной крошки, хорошей комбинации эстетики и природной естественности.


Поставить личный рекорд по набиванию мяча


В жаркую погоду не всегда есть желание делать что-то гиперактивное, но тем не менее чем-то заняться хочется. Хорошим решением будет установить личный рекорд, например, по набиванию мяча. Чтобы себя не перегружать, возьмите надувной мячик — он легкий и прочный, подходит для игры как на воде, так и на земле. К этому занятию можно привлечь родственника или друга — вместе играть веселее.


Приручить птиц


Окунуться в детство и заодно почувствовать единение с природой можно, установив кормушку для птиц у себя на участке. Пополняйте ее ежедневно зерном или специальным кормом для птиц, и вы увидите, как скоро прилетят звонкие синички, воробьи и зяблики. Так вы не только сможете сфотографировать птиц вблизи, чтобы выложить в соцсети, но и сделаете доброе дело.


Превратить участок в сказочный уголок


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Еще одно отличное занятие — украшение территории. Для этого необязательно устраивать множество клумб. Вы всегда можете превратить участок в уютное пространство с помощью садовых фигур, светильников и гирлянд. Последние особенно интересно смотрятся в беседках или на ветках деревьев.


Приготовить салат из домашней зелени


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Летом полезно разнообразить рацион свежими овощами и салатами. Здорово подать к столу выращенные самостоятельно салатные листья, петрушку, базилик или укроп! Это не требует особых усилий, но пользы для здоровья приносит максимум.


Потанцевать под дождем


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 Если вы не из тех, кого может испугать непогода, позовите кого-нибудь из близких и выбегите навстречу ливню! Не забудьте надеть непромокаемые дождевики, чтобы не схватить простуду. С их защитой вам будет не страшна сырость.


Попробовать все виды шашлыка


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Почему бы не порадовать себя ароматным, сытным и вкусным шашлыком? Это можно устроить даже в одиночку. Все, что понадобится — хороший мангал. «Правильный» мангал выбрать несложно. Моделей существует множество, однако для дома, в котором вы живете перманентно, имеет смысл рекомендовать стационарный неразборный мангал. Обратите внимание: чем больше шашлыка за раз вы хотите приготовить, тем больше понадобится мангал.


Так вы сможете провести время на своем участке не только с удовольствием, но и с пользой: буквально несколько новых элементов и аксессуаров способны его преобразить, а ваш отдых станет и приятнее, и разнообразнее.

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#казахстан #франция #леруамерлен #сад
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