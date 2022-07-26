Чек-лист, чтобы провести нескучные выходные в Узбекистане

Собрали список дел, которыми можно заняться в летнее время года, и мест, куда обязательно стоит съездить в выходные в Ташкенте.





Чем заняться в городе

Поплавать в аквапарке

Повеселиться и поплавать с друзьями можно в аквапарках @mymore.uz, @solnechnyy.gorod, @limpopo.uz и других.

Устроить пикник в парке

Как насчет пикника с близкими в тени зеленых деревьев? Запаситесь напитками и мороженым и бегом в Японский, Ботанический сад или другой парк поблизости.

Покормить птиц в Центральном парке

У старейшего парка столицы есть пернатые обитатели. Перед кормлением ознакомьтесь с рекомендациями работников парка. Еще обратите внимание на аттракционы.

Устроить прогулку верхом

Освоить азы верховой езды можно в конном клубе «Конный дворик» @konniy_dvorik_uzb.

Позагорать на пляже

Можно позагорать на пляже Чарвакского водохранилища, поплавать у берега и даже поиграть в волейбол.

Узнать, где в городе самое вкусное мороженое

Мороженое — это то, что нужно в жару. Сладкоежкам предлагаем попробовать мороженое во всех крупных городских парках, чтобы узнать, куда стоит пойти повторно.

Поехать на природу

Стоит выехать за пределы города, чтобы посмотреть на местный «Большой каньон» — Таваксай, освежиться и полюбоваться природой.

Погулять по «Аллее Бродвея»

Отличное место для медленных вечерних прогулок с мороженым в руках.

Куда выехать за город

FAMILY GARDEN, @familygarden.uz

Семейная зона отдыха в горах с большим открытым бассейном. С 1 июня здесь открыт летний сезон.

Горный‌ комплекс ANHOR, @anhorrelaxzone

Современная зона отдыха в горах. Есть бассейн на территории комплекса, развлечения на реке Чарвак.

Avenue Park, @avenueparkhotel_uz

Зона отдыха на берегу горного озера Чарвак. В комплексе четыре бассейна: два для взрослых и два для детей.

Гостиничный комплекс коттеджного типа. На территории расположен открытый бассейн.

Charos Deluxe Resort, @charoshotel_new

Гостинично-развлекательный комплекс на побережье Чарвакского водохранилища. Есть бассейн и SPA.

Сhatcal Mountains, @chatcalmountains

Горный курорт на берегу реки Чаткал, в глубине Угам-Чаткальского национального парка. На территории есть открытый бассейн.

Куда еще поехать в Узбекистане

Хива





Красивейший город-оазис с древними стенами, минаретами и уникальными глиняными постройками. Учитывая летнюю жару, советуем посетить этот чудесный город в весеннее или осеннее время.

Самарканд





Это один из самых древних городов мира, ровесник Рима и Афин. Главная достопримечательность города — сияющая площадь Регистан.

Бухара

Священная Бухара — одна из туристических жемчужин Узбекистана, город расположен прямо посреди пустыни. Когда-то именно отсюда проходили караваны Великого Шелкового пути. Рекомендуем посетить Цитадель Арк — самый старый археологический памятник города.

Наманган





«Город цветов» — именно так его называют люди. Ежегодно в Намангане проходит традиционный праздник цветов. Если вы решитесь посетить этот город, рекомендуем сделать это в последнюю неделю весны, так как именно в это время проходит Фестиваль Цветов.

Заамин





Заамин — узбекская Швейцария. Потрясающие ландшафты и чистейший горный воздух, разнообразие флоры и фауны. Город расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря и знаменит своим лечебно-оздоровительным санаторием «Заамин».

Больше о жизни в Ташкенте на странице @gorod24_tashkent.