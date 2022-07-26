Чек-лист, чтобы провести нескучные выходные в Узбекистане

Собрали список дел, которыми можно заняться в летнее время года, и мест, куда обязательно стоит съездить в выходные в Ташкенте.
Чем заняться в городе
Поплавать в аквапарке
Повеселиться и поплавать с друзьями можно в аквапарках @mymore.uz, @solnechnyy.gorod, @limpopo.uz и других.
Устроить пикник в парке
Как насчет пикника с близкими в тени зеленых деревьев? Запаситесь напитками и мороженым и бегом в Японский, Ботанический сад или другой парк поблизости.
Покормить птиц в Центральном парке
У старейшего парка столицы есть пернатые обитатели. Перед кормлением ознакомьтесь с рекомендациями работников парка. Еще обратите внимание на аттракционы.
Устроить прогулку верхом
Освоить азы верховой езды можно в конном клубе «Конный дворик» @konniy_dvorik_uzb.
Позагорать на пляже
Можно позагорать на пляже Чарвакского водохранилища, поплавать у берега и даже поиграть в волейбол.
Узнать, где в городе самое вкусное мороженое
Мороженое — это то, что нужно в жару. Сладкоежкам предлагаем попробовать мороженое во всех крупных городских парках, чтобы узнать, куда стоит пойти повторно.
Поехать на природу
Стоит выехать за пределы города, чтобы посмотреть на местный «Большой каньон» — Таваксай, освежиться и полюбоваться природой.
Погулять по «Аллее Бродвея»
Отличное место для медленных вечерних прогулок с мороженым в руках.
Куда выехать за город
FAMILY GARDEN, @familygarden.uz
Семейная зона отдыха в горах с большим открытым бассейном. С 1 июня здесь открыт летний сезон.
Горный комплекс ANHOR, @anhorrelaxzone
Современная зона отдыха в горах. Есть бассейн на территории комплекса, развлечения на реке Чарвак.
Avenue Park, @avenueparkhotel_uz
Зона отдыха на берегу горного озера Чарвак. В комплексе четыре бассейна: два для взрослых и два для детей.
B&B Lake House, @lakehouse.uz
Гостиничный комплекс коттеджного типа. На территории расположен открытый бассейн.
Charos Deluxe Resort, @charoshotel_new
Гостинично-развлекательный комплекс на побережье Чарвакского водохранилища. Есть бассейн и SPA.
Сhatcal Mountains, @chatcalmountains
Горный курорт на берегу реки Чаткал, в глубине Угам-Чаткальского национального парка. На территории есть открытый бассейн.
Куда еще поехать в Узбекистане
Хива
Красивейший город-оазис с древними стенами, минаретами и уникальными глиняными постройками. Учитывая летнюю жару, советуем посетить этот чудесный город в весеннее или осеннее время.
Самарканд
Это один из самых древних городов мира, ровесник Рима и Афин. Главная достопримечательность города — сияющая площадь Регистан.
Бухара
Священная Бухара — одна из туристических жемчужин Узбекистана, город расположен прямо посреди пустыни. Когда-то именно отсюда проходили караваны Великого Шелкового пути. Рекомендуем посетить Цитадель Арк — самый старый археологический памятник города.
Наманган
«Город цветов» — именно так его называют люди. Ежегодно в Намангане проходит традиционный праздник цветов. Если вы решитесь посетить этот город, рекомендуем сделать это в последнюю неделю весны, так как именно в это время проходит Фестиваль Цветов.
Заамин
Заамин — узбекская Швейцария. Потрясающие ландшафты и чистейший горный воздух, разнообразие флоры и фауны. Город расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря и знаменит своим лечебно-оздоровительным санаторием «Заамин».
Больше о жизни в Ташкенте на странице @gorod24_tashkent.