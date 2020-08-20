«Чайники в искусстве». Главные отличия барокко от рококо

Барокко — это направление в искусстве Нового времени

Барокко свойственны симметрия, театральность и размах, для рококо же тонкость, изящество, ажурность

Рококо — это направление, которое пришло на смену барокко, оно, по сути, продолжение, переосмысление барокко

Так вот, коллеги , «чайники в искусстве», это не просто направления в искусстве, это целые эпохи, объединяющие в себе живопись, архитектуру, музыку, одежду, следующие одна за другой.Как и любая история, история искусства имеет свои вехи: история древнего мира, далее средневековье, здесь вам может быть знакомо такое направление, как готика. После идет Возрождение и время, о котором мы говорим — Новое время.Зародилось направление в Италии и в переводе с итальянского это «причудливый», «странный». В своих произведениях художники воспевали роскошь, излишества, желание лучшей жизни. Историки считают, что к тому времени итальянская аристократия поистратила свои богатства, но желание покорять воображение других стран осталось, и для поддержания статуса были придуманы новые формы привычным ранее вещам. Этот стиль захватил многие направления в искусстве, но наиболее сильно он заметен в архитектуре.Здания громадных размеров с прямыми высокими колоннами, цель которых — отразить достаток и высокий статус владельцев, успех и статус страны. Многие государи ушедших эпох пользовались этим стилем. Архитекторы применяли такие элементы, как колонны, арки, лепнину, вогнутые и выгнутые фасады, и другие приемы, которые придают зданию монументальность. Все элементы крупные, объемные, стремятся выглядеть максимально дорого. Внутреннему интерьеру свойственны яркие цвета, потолки фантастической высоты и огромные «холодные» залы. Типичными постройками этого времени стали парковые зоны с фонтанами и скульптурами, парки с красивыми павильонам. Яркие примеры: Зимний дворец в Санкт-Петербурге, Версальский дворец в Версале, Площадь Святого Петра в Ватикане.Второй же использовался для оформления частной жизни и преследовал цель быть не просто шикарным, но и удобным для жизни. Ни тот, ни другой стиль не имел ничего общего с рабочим классом и простыми людьми. И если для барокко свойственны симметрия, театральность и размах, то для рококо же тонкость, изящество, ажурность.Но наиболее популярным рококо стал, как и его предшественник, в архитектуре.В переводе с французского имеет смысл «ракушка», «декоративная раковина», это мягкая презентация праздности. В то время, как барокко отображал героизм, библейские сюжеты и власть, рококо говорил о романтике, игре, легкости и флирте. В наибольшей степени этот стиль реализовался в интерьере, в этот период были создана красивая и комфортная мебель. В этом архитектурном стиле исчезают прямые линии, большие плоские поверхности и пустые пространства. Колонны укорачиваются или скручиваются, пустое пространство украшается орнаментом и декором, похожим на завитки, листья деревьев, цветочные гирлянды и раковины.Мы можем часами читать, слушать, изучать, но боюсь, что без практического применения полученных знаний они принесут не много пользы нам, взрослым людям, и еще меньше будут интересны детям. В современном мире любые полученные знания принято подкреплять практикой, как в живых тренингах и вебинарах, так и в повседневной жизни. Поэтому рекомендую не просто читать о живописи, культуре и архитектуре, а выходить на улицу, ездить в путешествия и наблюдать, пытаться понять, в каком стиле созданы дом, интерьер или картина.