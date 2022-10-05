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Чарос Камалова о том, как создала в Ташкенте маркет «Тепло», и за что его любят горожане
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Сегодня в 17:45

Чарос Камалова о том, как создала в Ташкенте маркет «Тепло», и за что его любят горожане

Познакомились с основателем проекта «Тепло» в Ташкенте и узнали, как он помогает локальным брендам заявить о себе, а горожанам хорошо провести время.


Чарос Камалова, 29 лет, город — Ташкент, основатель проекта «Тепло» @teplomarket_, @charosd

charosd

Как все началось


Изначально мы создали проект, который объединял вязальщиц и мастеров. Но в итоге он перерос в большой маркет «Тепло», где собираются все представители креативной индустрии Ташкента и не только.

В подобном формате мы работаем уже четыре года. Первое мероприятие провели в декабре 2018 года во Дворце творчества молодежи. Сразу получили положительный отклик и от участников, и от гостей. Поэтому стали проводить такие маркеты чаще.

О проекте


Маркет «Тепло» нацелен на развитие креативной индустрии. Мы работаем над тем, чтобы каждый представитель этой сферы мог заявить о себе, познакомиться с другими людьми, показать, что он умеет.

маркет Ташкент

Мы не привязываемся к одному месту, пробуем разные локации. Недавно у нас прошел Фестиваль локальных брендов в Японском саду. Это было красиво, масштабно, что-то новое для Ташкента. Мы также организуем мастер-классы, лектории, где люди могут поделиться своим опытом и знаниями.

С нами уже сотрудничает больше 100 местных брендов. В планах открыть точку, где они будут представлены на постоянной основе. Это будет магазин-пространство «Тепло».

Об участниках и гостях


К нам приходят люди, которые разделяют нашу философию и ценности. Мы любим творческих, талантливых узбекистанцев, и наши гости тоже понимают ценность местного производства, поддерживают его.

charosd

Как показывает практика, гости долго дружат с брендами, с которыми знакомятся у нас, остаются их постоянными клиентами. Радует, что количество наших посетителей постоянно растет. На последнем фестивале мы собрали почти 10 000 молодых, амбициозных, позитивных и открытых к миру горожан.

Как проект меняет город


Мы предоставляем площадку и мастерам, и дизайнерам, и художникам, и музыкантам. Это площадка, где рассказать о себе может каждый желающий, пройдя предварительный отбор.

Локальные бренды не всегда могут громко о себе заявить и выйти на рынок. И наш проект становится стартовой точкой для многих.

teplomarket

Гостям мы предлагаем альтернативный досуг, где люди могут узнать что-то новое. Познакомиться с узбекистанскими брендами, которые отвечают современным тенденциям, соответствуют международному уровню в том, что касается качества и стиля.

Еще мы дарим горожанам настроение, атмосферу. Люди, которые приходят к нам, чувствуют, что это дружелюбное, безопасное, открытое место, куда каждый может прийти и зарядиться положительной энергией, поделиться ею с другими.

В мире не хватает позитивных эмоций, поэтому наши люди любят «Тепло». Оставаться любимым проектом для многих горожан помогает тщательная организация мероприятия. Мы продумываем каждую деталь, чтобы все чувствовали себя комфортно от входа до пребывания на мероприятии.

Пока мы проводим мероприятия только в Ташкенте. Но в будущем планируем расширяться.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.