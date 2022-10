Чарли Пут выпустил альбом Charli из 12 композиций. На одну из них американский певец снял клип.



Ранее Пут выпустил пять синглов, которые вошли в Charlie, — Light Switch, That’s Hilarious, Left and Right, I Don’t Think That I Like Her и Charlie Be Quiet!. На трек

Loser он снял клип, действие которого разворачивается на съемках вестерна, где он играет главную роль.

Источник: daily.afisha.ru