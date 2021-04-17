Chanel. Об уникальном бренде, который создала Коко Шанель

О бренде
Одежда Chanel была удобной и доступной.
Шанель использовала цвета, традиционно ассоциирующиеся с мужественностью в Европе, такие как серый и темно-синий. Пример — шерстяной костюм от Шанель — юбка до колен и жакет, отделанный и украшенный черной вышивкой и золотыми пуговицами.Первый бутик модного дома Chanel появился в 1910 году, когда Габриэль Шанель открыла магазин модной одежды на первом этаже парижской квартиры текстильного бизнесмена Этьена Бальсана, любовницей которого она была. Поскольку квартира Бальсана была также салоном для французской охотничьей и спортивной элиты, Шанель имела возможность общаться с их пассиями, которые следили за модой, их внешний вид отражал состояние их кавалеров.
Коко Шанель продавала им шляпки, которые сама придумывала и шила, таким образом она самостоятельно зарабатывала себе на жизнь. Затем она подружилась с английским светским львом и игроком в поло Артуром Кэйпелом. Он финансировал ее первый независимый магазин модной одежды Chanel Modes в Париже. В 1913 году магазины Chanel выставили на продажу спортивную одежду для женщин, практичный дизайн которой позволял заниматься спортом.
К 1915 году одежда, произведенная домом Chanel, была известна во всей Франции. В 1915 и 1917 годах журнал Harper's Bazaar сообщал, что одежда Chanel находилась в списке каждого байера швейных фабрик Европы.
К 1920 году Шанель разработала и представила женский костюм, состоящий либо из двух предметов одежды, либо из трех, он придавал женщине современный, женственный внешний вид, будучи при этом удобным и практичным, он стал известен как костюм Chanel.В 1921 году, чтобы дополнить костюм, Коко Шанель поручила парфюмеру Эрнесту Бо создать духи для дома Chanel. Он разработал духи Chanel No. 5. Первоначально эти духи были подарком клиентам Chanel. Популярность духов побудила предложить их для розничной продажи в 1922 году.
Дом Chanel также представил кожаные сумки с цепочками золотого цвета или металлическими и кожаными цепочками, которые позволяли носить сумочку с плеча или в руке. Стеганая кожаная сумка была представлена публике в феврале 1955 года.
Шанель и ее весенняя коллекция получили премию «Оскар» на церемонии вручения модной премии 1957 года в Далласе.В 1983 году Карл Лагерфельд занял пост главного дизайнера Chanel. Он включил детали, такие как твид, золотые акценты и цепочки. Лагерфельд сохранил то, что было визитной карточкой Шанель, но также привнес современные тенденции.
В 1994 году дом Chanel получил чистую прибыль в размере 67 миллионов евро от продажи одежды на сумму 570 миллионов евро и стал самым прибыльным французским домом моды.
В декабре 2018 года Chanel объявил, что запретит меха и экзотические шкуры.
В чем уникальность
Коко Шанель произвела революцию в моде — как в высокой, так и в повседневной, заменив структурированные силуэты, основанные на корсете и лифе, одеждой, которая была функциональной и в то же время подчеркивала женскую фигуру.
Стоимость оригинальной классической сумочки от Chanel стартует от 4150 $, в то время как за подделку нужно отдать всего лишь около 200 $. Чтобы предотвратить распространение дешевых подделок, начиная с 1990-х годов, все подлинные сумки Chanel были пронумерованы.
Шанель — автор строгого маленького черного платья, которое можно было носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами — тогда как светские правила того времени требовали переодеваться к обеду и к ужину.
Коко Шанель — единственный человек из мира моды, кого журнал TIME внес в список ста самых влиятельных людей XX века.
Источник: wikipedia.org, brand-info.com.ua