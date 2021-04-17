Chanel. Об уникальном бренде, который создала Коко Шанель

О бренде







Компания принадлежит Алену Вертхаймеру и Жерару Вертхаймеру, внукам Пьера Вертхаймера, который был деловым партнером Коко Шанель.

Одежда Chanel была удобной и доступной.

Шанель использовала цвета, традиционно ассоциирующиеся с мужественностью в Европе, такие как серый и темно-синий. Пример — шерстяной костюм от Шанель — юбка до колен и жакет, отделанный и украшенный черной вышивкой и золотыми пуговицами.

Поскольку квартира Бальсана была также салоном для французской охотничьей и спортивной элиты, Шанель имела возможность общаться с их пассиями , которые следили за модой, их внешний вид отражал состояние их кавалеров.Затем она подружилась с английским светским львом и игроком в поло Артуром Кэйпелом. Он финансировал ее первый независимый магазин модной одежды Chanel Modes в Париже. В 1913 году магазины Chanel выставили на продажу спортивную одежду для женщин, практичный дизайн которой позволял заниматься спортом.В 1915 и 1917 годах журнал Harper's Bazaar сообщал, что одежда Chanel находилась в списке каждого байера швейных фабрик Европы.









К 1920 году Шанель разработала и представила женский костюм, состоящий либо из двух предметов одежды, либо из трех, он придавал женщине современный, женственный внешний вид, будучи при этом удобным и практичным, он стал известен как костюм Chanel.

В 1921 году, чтобы дополнить костюм, Коко Шанель поручила парфюмеру Эрнесту Бо создать духи для дома Chanel. Он разработал духи Chanel No. 5 . Первоначально эти духи были подарком клиентам Chanel. Популярность духов побудила предложить их для розничной продажи в 1922 году.

Дом Chanel также представил кожаные сумки с цепочками золотого цвета или металлическими и кожаными цепочками, которые позволяли носить сумочку с плеча или в руке. Стеганая кожаная сумка была представлена публике в феврале 1955 года.

Шанель и ее весенняя коллекция получили премию «Оскар» на церемонии вручения модной премии 1957 года в Далласе.

Он включил детали, такие как твид, золотые акценты и цепочки. Лагерфельд сохранил то, что было визитной карточкой Шанель, но также привнес современные тенденции.

В 1994 году дом Chanel получил чистую прибыль в размере 67 миллионов евро от продажи одежды на сумму 570 миллионов евро и стал самым прибыльным французским домом моды.

В декабре 2018 года Chanel объявил, что запретит меха и экзотические шкуры.





В чем уникальность





Коко Шанель произвела революцию в моде — как в высокой, так и в повседневной, заменив структурированные силуэты, основанные на корсете и лифе, одеждой, которая была функциональной и в то же время подчеркивала женскую фигуру.

Стоимость оригинальной классической сумочки от Chanel стартует от 4150 $, в то время как за подделку нужно отдать всего лишь около 200 $. Чтобы предотвратить распространение дешевых подделок, начиная с 1990-х годов, все подлинные сумки Chanel были пронумерованы.

Шанель — автор строгого маленького черного платья, которое можно было носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами — тогда как светские правила того времени требовали переодеваться к обеду и к ужину.

Коко Шанель — единственный человек из мира моды, кого журнал TIME внес в список ста самых влиятельных людей XX века.





Источник: wikipedia.org, brand-info.com.ua