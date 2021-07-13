Cerebra, Zip24 и Recruit.AI: 17 IT-стартапов из Центральной Азии, которые привлекли большие инвестиции

Список проектов из Центральной Азии, которые привлекли крупные инвестиции в этом году.







1,2 миллиона долларов





Дубайский стартап с узбекистанскими корнями, Zip24 — это B2B система по управлению логистикой и цепочками поставок в сфере электронной коммерции.

Инвестор: Sturgeon Capital





1 миллион долларов





Казахстанский стартап Cerebra разрабатывает ПО на основе ИИ для диагностики инсульта.

Инвестор: Тимур Турлов





750 тысяч долларов





Стартап по управлению персоналом из Казахстана — Clockster создал HR-систему для учета рабочего времени сотрудников и автоматизации процессов.

Инвестор: Quest Ventures





500 тысяч долларов





Bungallow (Казахстан) — интернет-магазин, который обеспечивает доставку по Казахстану день в день.





One vision (Казахстан) — программа для онлайн-платежей.





Rest and Cook (Казахстан) — онлайн-конструктор еды с доставкой на дом.





Tass Vision (Узбекистан) — интеллектуальная система видеонаблюдения.





Tezsat (Кыргызстан) — маркетплейс бесплатных объявлений.





Makers (Кыргызстан) — образовательная платформа для ИТ-специалистов.

Инвестор: MOST Ventures





50 тысяч долларов





Logizi — настраиваемый калькулятор для просчета доставки товаров с целью улучшения обработки заказов.





Seiko Labs — разработка Robotic Process Automation, технологий автоматизации бизнес-процессов.





SmarTestPrep — это онлайн-платформа, которая помогает одаренным людям из любой точки мира получить любое местное и международное образование, включая стипендии и гранты.





BeGame — первая децентрализованная платформа для облачного гейминга в Центральной Азии.





Recruit.ai — платформа на базе искусственного интеллекта.





FloBoom — онлайн-платформа, которая помогает соединить покупателей и продавцов цветочной продукции.





IN-VR — платформа потоковой передачи виртуальной реальности для электронного обучения и организации мероприятий.





AI Labs — интеллектуальный помощник по обслуживанию клиентов в сфере B2B.

Инвесторы: Quest Ventures и Qaztech Ventures