Cerebra, Zip24 и Recruit.AI: 17 IT-стартапов из Центральной Азии, которые привлекли большие инвестиции

Список проектов из Центральной Азии, которые привлекли крупные инвестиции в этом году.
1,2 миллиона долларов
Дубайский стартап с узбекистанскими корнями, Zip24 — это B2B система по управлению логистикой и цепочками поставок в сфере электронной коммерции.
Инвестор: Sturgeon Capital
1 миллион долларов
Казахстанский стартап Cerebra разрабатывает ПО на основе ИИ для диагностики инсульта.
Инвестор: Тимур Турлов
750 тысяч долларов
Стартап по управлению персоналом из Казахстана — Clockster создал HR-систему для учета рабочего времени сотрудников и автоматизации процессов.
Инвестор: Quest Ventures
500 тысяч долларов
Bungallow (Казахстан) — интернет-магазин, который обеспечивает доставку по Казахстану день в день.
One vision (Казахстан) — программа для онлайн-платежей.
Rest and Cook (Казахстан) — онлайн-конструктор еды с доставкой на дом.
Tass Vision (Узбекистан) — интеллектуальная система видеонаблюдения.
Tezsat (Кыргызстан) — маркетплейс бесплатных объявлений.
Makers (Кыргызстан) — образовательная платформа для ИТ-специалистов.
Инвестор: MOST Ventures
50 тысяч долларов
Logizi — настраиваемый калькулятор для просчета доставки товаров с целью улучшения обработки заказов.
Seiko Labs — разработка Robotic Process Automation, технологий автоматизации бизнес-процессов.
SmarTestPrep — это онлайн-платформа, которая помогает одаренным людям из любой точки мира получить любое местное и международное образование, включая стипендии и гранты.
BeGame — первая децентрализованная платформа для облачного гейминга в Центральной Азии.
Recruit.ai — платформа на базе искусственного интеллекта.
FloBoom — онлайн-платформа, которая помогает соединить покупателей и продавцов цветочной продукции.
IN-VR — платформа потоковой передачи виртуальной реальности для электронного обучения и организации мероприятий.
AI Labs — интеллектуальный помощник по обслуживанию клиентов в сфере B2B.
Инвесторы: Quest Ventures и Qaztech Ventures