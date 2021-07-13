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Cerebra, Zip24 и Recruit.AI: 17 IT-стартапов из Центральной Азии, которые привлекли большие инвестиции
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Сегодня в 16:45

Cerebra, Zip24 и Recruit.AI: 17 IT-стартапов из Центральной Азии, которые привлекли большие инвестиции

Список проектов из Центральной Азии, которые привлекли крупные инвестиции в этом году.


1,2 миллиона долларов


Дубайский стартап с узбекистанскими корнями, Zip24 — это B2B система по управлению логистикой и цепочками поставок в сфере электронной коммерции.

Инвестор: Sturgeon Capital


1 миллион долларов


Казахстанский стартап Cerebra разрабатывает ПО на основе ИИ для диагностики инсульта.

Инвестор: Тимур Турлов


750 тысяч долларов


Стартап по управлению персоналом из Казахстана — Clockster создал HR-систему для учета рабочего времени сотрудников и автоматизации процессов.

Инвестор: Quest Ventures


500 тысяч долларов


Bungallow (Казахстан) — интернет-магазин, который обеспечивает доставку по Казахстану день в день.


One vision (Казахстан) — программа для онлайн-платежей.


Rest and Cook (Казахстан) — онлайн-конструктор еды с доставкой на дом.


Tass Vision (Узбекистан) — интеллектуальная система видеонаблюдения.


Tezsat (Кыргызстан) — маркетплейс бесплатных объявлений.


Makers (Кыргызстан) — образовательная платформа для ИТ-специалистов.

Инвестор: MOST Ventures


50 тысяч долларов


Logizi — настраиваемый калькулятор для просчета доставки товаров с целью улучшения обработки заказов.


Seiko Labs — разработка Robotic Process Automation, технологий автоматизации бизнес-процессов.


SmarTestPrep — это онлайн-платформа, которая помогает одаренным людям из любой точки мира получить любое местное и международное образование, включая стипендии и гранты.


BeGame — первая децентрализованная платформа для облачного гейминга в Центральной Азии.


Recruit.ai — платформа на базе искусственного интеллекта.


FloBoom — онлайн-платформа, которая помогает соединить покупателей и продавцов цветочной продукции.


IN-VR — платформа потоковой передачи виртуальной реальности для электронного обучения и организации мероприятий.


AI Labs — интеллектуальный помощник по обслуживанию клиентов в сфере B2B.

Инвесторы: Quest Ventures и Qaztech Ventures

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