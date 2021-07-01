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Cerebra получил $1 миллион от Тимура Турлова
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Сегодня в 11:20

Cerebra получил $1 миллион от Тимура Турлова

Казахстанский стартап Cerebra разрабатывает ПО на основе ИИ для диагностики инсульта. Оно распознает инсульт за десять минут, а также рассчитывает изменение плотности ткани в ядре инсульта, сопоставляя с остальной непораженной паренхимой мозга. Сервис используется в пилотном режиме в восьми больницах Казахстана. Стартап планирует установить ПО во все инсульт-центры Казахстана.

Благодаря инвестициям главы Freedom Holding Corp, Cerebra может выйти на мировой рынок. Компания прошла в финал Kazakhstan Digital Accelerator 2020 и входит топ-10 перспективных стартапов Центральной Азии по версии Irbis Ventures.

Источник: kapital.kz

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#казахстан #стартап #инвестиции #freedomfinance #тимуртурлов
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