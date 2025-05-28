Central Eurasian Venture Forum 2025 пройдет 5 июня в Алматы

Крупнейшее событие венчурной индустрии Центральной Евразии возвращается! 5 июня 2025 года Алматы в четвертый раз состоится Central Eurasian Venture Forum. Мероприятие объединит инвесторов, стартапов и лидеров технологической индустрии.

Тема в этом году — «Венчурный ренессанс: Финансирование следующей волны инноваций». В эпоху технологического прорыва и экономических трансформаций форум станет площадкой для обсуждения стратегий привлечения инвестиций, развития инновационных проектов и формирования экосистемы будущего.

В 2025 году организатор Central Eurasian Venture Forum холдинг MOST расширяет горизонты:

— еще больше ведущих инвесторов и стратегических партнеров, готовых поддерживать инновационные проекты

— презентации лучших стартапов с прорывными идеями и технологиями

— специальные панели и воркшопы по трендам венчурного рынка и технологических отраслей

— нетворкинг с возможностью прямого общения с инвесторами и лидерами рынка.

Напоминаем, что в 2024 году CEVF собрал 1200 участников, включая 400 стартапов, 17 инвестиционных и венчурных фондов, 200 индивидуальных инвесторов, 300 предпринимателей и 100 корпораций. Форум стал катализатором значимых сделок и партнерств, подтверждая свою роль ключевого события венчурной экосистемы региона.

Спикерами в этом году станут основатель и генеральный директор Liberty Ventures Александр Маккобин, CEO и основатель компании Neurable Рамсес Алькайде, СЕО и основатель MIMIC PRODUCTIONS Дэвид Беннетт и другие.

Более подробная информация о форуме на сайте ventureforum.asia.