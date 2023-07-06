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Caviar анонсировала золотую версию Apple Vision Pro с дополнительным забралом
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Главный

03.07.2023

Caviar анонсировала золотую версию Apple Vision Pro с дополнительным забралом

Люксовый бренд Caviar, специализирующийся на персонализации гаджетов Apple и Samsung, представил собственную версию гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro Caviar Edition. И без того недешевое устройство подорожало на $36 000.



Одним из ключевых отличий Apple Vision Pro Caviar Edition от оригинального устройства стала дополнительная конфиденциальность. В режиме смешанной реальности на внешнем дисплее гарнитуры отображаются глаза пользователя, и не всем потенциальным покупателям это решение пришлось по вкусу. Поэтому в Caviar изготовили для собственной версии устройства золотую накладку, которая не мешает обзору, потому что не заслоняет размещенные на передней панели камеры. Владельцы устройства смогут самостоятельно решать, что будет видно окружающим. Еще одним отличием стал ремешок из кожи Connolly — продукция этой марки поставляется Британскому Королевскому Двору и используется при отделке машин Rolls-Royce.

Всего на украшение Apple Vision Pro Caviar Edition ушли 1,5 кг 18-каратного золота. Старт продаж роскошной версии гарнитуры намечен на осень 2024 года — ориентировочная цена устройства составляет $39 900.

Источник: 3dnews.ru

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