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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Capital Park — жилой комплекс у озера в центре столицы
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Вчера в 16:50

Capital Park — жилой комплекс у озера в центре столицы

Асхат Тұрғынбекұлы, директор по цифровизации и новым технологиям BI Group, в компании работает седьмой год, руководит проектом Capital Park 5B

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Об инфраструктуре


Capital Park — это новый жилой комплекс компании BI Group, который спроектирован по принципу «город в городе». Он находится в «золотом квадрате» столицы — в районе улиц Бухар-Жырау, Керей, Жанибек хандар и проспекта Тауелсиздик. В комплексе будет большой парк (25 тысяч кв. м) с искусственным озером, холмами, пешеходным бульваром. Общая площадь зеленых насаждений составит 31 тысячу кв. м.

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Предусмотрены зоны для активного отдыха и занятий спортом, футбольное, хоккейное и стритбольные поля, зона workout, современные детские площадки, 10-километровые беговые дорожки и 12-километровые велосипедные, а также пешеходные маршруты протяженностью 52 километра.

Вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: школа, детские сады, фитнес-центры, магазины, аптеки, рестораны и кафе — разместится внутри комплекса. Коммерческие помещения проданы на 80%.

О жилом комплексе


В жилом комплексе Capital Park предусмотрены дома класса бизнес и комфорт. Первая очередь бизнес-класса сдается уже в третьем квартале этого года. А на прошлой неделе открылись продажи в Capital Park 5B домов комфорт-класса, сдача которых планируется в сентябре 2021 года.

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Максимальное количество этажей в домах комфорт-класса — 14, на этаже не больше пяти квартир, как в бизнес-классе. На втором и последнем этажах высота потолков составляет три метра. В домах предусмотрены сквозные подъезды и паркинг. Двор безбордюрный и закрыт для машин.

В лифтовых холлах дизайнерская отделка, использованы MDF-панели под дерево, тонированная нержавеющая сталь и керамогранит. В холлах витражные окна, в квартирах панорамные — высотой около двух метров. В Capital Park применяется новая технология шумоизоляции Acoustic Pro, которая поглощает шум на 99%. Уровень шумоизоляции достигает 56 дБ, когда нормативные показатели составляют 52 дБ.

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О квартирах


Все квартиры сдаются в улучшенной черновой отделке. За дополнительную плату доступны опции Smart Home и Smart Remont. Специалисты компании сделают чистовую отделку в соответствии с выбранным дизайном и установят систему «умный дом». Так вы сможете контролировать все, что происходит в квартире, со смартфона.

Стоимость квадратного метра в классе комфорт начинается от 297 000 тенге. Для покупки доступны 1, 2 и 3-комнатные квартиры. Площадь однокомнатных квартир от 41 кв. м.

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Как приобрести квартиру в Capital Park:


1. Оплата 100% от стоимости квартиры. При такой форме покупки клиенту предоставляется скидка в размере 2%.

2. Рассрочка до окончания строительства. Первоначальный взнос не менее 50% от стоимости квартиры, остаток распределяется равномерно на период до сдачи дома. Можно оплачивать или ежемесячно, или ежеквартально.

3. Ипотека под залог другой недвижимости через банки второго уровня.

4. Trade-In. Клиент выбирает новую квартиру в Capital Park, вносит 10% от стоимости квартиры для ее бронирования на 3 месяца. За это время специалисты BI Group продают старую квартиру клиента и вносят вырученные деньги за квартиру. Если суммы не хватает, можно оформить рассрочку.

Узнать больше о Capital Park.

Материал подготовлен при поддержке компании BI Group.

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