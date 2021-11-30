Cahiers du Cinéma назвал десять лучших фильмов 2021 года

Авторитетный французский журнал о кино Cahiers du Cinéma опубликовал ежегодный список лучших фильмов года. В выборку редакции попали несколько картин, премьеры которых состоялись еще в 2020 году, но условие другое — главное, чтобы они вышли в прокат Франции в последние 12 месяцев.
— «Первая корова», Келли Рейхардт
— «Аннетт», Леос Каракс
— «Память», Апитчатпонг Вирасетакул
— «Сядь за руль моей машины», Рюсукэ Хамагути
— «Суперзвезда», Брюно Дюмон
— «Французский вестник», Уэс Андерсон
— «На абордаж!», Гийом Брак
— «Девушка и паук», Рамон и Сильван Цюрхеры
— «Холодный расчет», Пол Шрейдер
— «Искушение», Пол Верхувен.
Журнал считается одним из самых авторитетных киножурналов в мире, в котором публикуются рецензии известных критиков. В Cahiers du Сinéma свою карьеру начинали многие представители французской новой волны, становясь молодыми авторами издания: среди них Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Клод Шаброль и другие режиссеры.
Источник: daily.afisha.ru