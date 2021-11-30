Cahiers du Cinéma назвал десять лучших фильмов 2021 года

Авторитетный французский журнал о кино Cahiers du Cinéma опубликовал ежегодный список лучших фильмов года. В выборку редакции попали несколько картин, премьеры которых состоялись еще в 2020 году, но условие другое — главное, чтобы они вышли в прокат Франции в последние 12 месяцев.

— «Первая корова», Келли Рейхардт

— «Аннетт», Леос Каракс

— «Память», Апитчатпонг Вирасетакул

— «Сядь за руль моей машины», Рюсукэ Хамагути

— «Суперзвезда», Брюно Дюмон

— «Французский вестник», Уэс Андерсон

— «На абордаж!», Гийом Брак

— «Девушка и паук», Рамон и Сильван Цюрхеры

— «Холодный расчет», Пол Шрейдер

— «Искушение», Пол Верхувен.

Журнал считается одним из самых авторитетных киножурналов в мире, в котором публикуются рецензии известных критиков. В Cahiers du Сinéma свою карьеру начинали многие представители французской новой волны, становясь молодыми авторами издания: среди них Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Клод Шаброль и другие режиссеры.

Источник: daily.afisha.ru