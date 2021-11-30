Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
cahiers-du-cin-ma-nazval-desyat-luchshih-fil-mov-2021-goda
Cahiers du Cinéma назвал десять лучших фильмов 2021 года
69
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:13

Cahiers du Cinéma назвал десять лучших фильмов 2021 года

Авторитетный французский журнал о кино Cahiers du Cinéma опубликовал ежегодный список лучших фильмов года. В выборку редакции попали несколько картин, премьеры которых состоялись еще в 2020 году, но условие другое — главное, чтобы они вышли в прокат Франции в последние 12 месяцев.

— «Первая корова», Келли Рейхардт

— «Аннетт», Леос Каракс

— «Память», Апитчатпонг Вирасетакул

— «Сядь за руль моей машины», Рюсукэ Хамагути

— «Суперзвезда», Брюно Дюмон

— «Французский вестник», Уэс Андерсон

— «На абордаж!», Гийом Брак

— «Девушка и паук», Рамон и Сильван Цюрхеры

— «Холодный расчет», Пол Шрейдер

— «Искушение», Пол Верхувен.

Журнал считается одним из самых авторитетных киножурналов в мире, в котором публикуются рецензии известных критиков. В Cahiers du Сinéma свою карьеру начинали многие представители французской новой волны, становясь молодыми авторами издания: среди них Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Клод Шаброль и другие режиссеры.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#франция #кино #чтопосмотреть #рейтинг #лучшиефильмы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
FaceTime появится на Android и Windows
779
Фильм «Дылда» Кантемира Балагова получил приз FIPRESCI на фестивале в США
809
Впервые в Астане пройдет массовый забег на небоскреб среди всех желающих
1641