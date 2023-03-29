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C 5 июля по 9 июля в Казахстане пройдет Shamal 2023
57
Главный

Сегодня в 11:13

C 5 июля по 9 июля в Казахстане пройдет Shamal 2023

Shamal — это пятидневное событие, проходящее на двух живописных локациях дикой природы Казахстана, в ходе которого 10 000 участников из сферы бизнеса построят мини-город со своей инфраструктурой и поучаствуют в тематических мероприятиях

Хедлайнеры события:

— казахстанский бизнесмен, экс-президент «Казатомпром», экс-вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК, который вывел страну на первое место по добыче урана — Мухтар Джакишев

— политик ХХI века в числе 100 известных женщин мира по версии журнала Тime, которая выступала на 57 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, номинант на Нобелевскую премию Мира 2005 года, кандидат экономических наук — Ирина Хакамада.

Shamal — вызов для смелых и осознанных людей, которые готовы столкнуться с неизвестностью.

Его цель — объединить смелых, свободных и готовых к вызову людей для плодотворного нетворкинга и обмена опытом. Участники Shamal — это большое коммьюнити, которое увеличивается с каждым годом и расширяется по всему миру.

Участников ждут ночи с панорамным видом на звездное небо, духовные процедуры, концертная программа, познавательные семинары, выступление международных спикеров, неформальный нетворкинг.

Все подробности можно узнать на сайте shamal.life.

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