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Бывший руководитель Apple выпустил приложение, позволяющее бесплатно создавать NFT для чего угодно
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Сегодня в 10:35

Бывший руководитель Apple выпустил приложение, позволяющее бесплатно создавать NFT для чего угодно

Бывший топ-менеджер Apple Джефф Ослер создал бесплатное приложение для iOS под названием S! Ng, которое позволяет художникам, фотографам, авторам песен и битов создавать NFT, или невзаимозаменяемый токен. Так называется тип криптографического токена, подтверждающий владение цифровым активом, например произведением цифрового искусства.

Пользователи могут загружать изображения (JPEG, BMP или TIFF) или аудио (WAV, MP3, MIDI, PTX, PTF или M4A) в приложение S! Ng или записывать звук непосредственно через микрофон телефона, пишет Fast Company. После создания NFT его можно продать или передать по лицензии другим пользователям в интернете. Не существует минимальной или максимальной цены, которую создатели могут запрашивать за свои NFT.

Приложение S! Ng бесплатное, хотя обычно артистам требуется кошелек Ethereum и криптовалюта эфир на сумму от $50 до $100 для создания NFT на блокчейне Ethereum. S! Ng же управляет своим собственным блокчейном на основе Ethereum, поэтому пользователям не нужно платить за NFT.

Источник: incrussia.ru

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