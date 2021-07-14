Бывший креативный директор Celine Фиби Файло запустила собственный бренд

Бывший креативный директор модного дома Celine Фиби Файло запустила собственный бренд.
Бренд будет называться именем дизайнера. Его миноритарным инвестором выступит конгломерат LVMH, который владеет Celine. LVMH не будет принимать участие в управлении брендом, но станет обладателем пакета акций.
Файло пока не раскрывает многих деталей о своем новом проекте. Дизайнер отметила только, что намерена создавать одежду и аксессуары. В основе бренда будет забота об исключительном качестве и дизайне.
Больше подробностей о Phoebe Philo появится в январе 2022 года.
Источник: daily.afisha.ru