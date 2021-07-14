Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
byvshiy-kreativnyy-direktor-celine-fibi-faylo-zapustila-sobstvennyy-brend
Бывший креативный директор Celine Фиби Файло запустила собственный бренд
66
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:17

Бывший креативный директор Celine Фиби Файло запустила собственный бренд


Бывший креативный директор модного дома Celine Фиби Файло запустила собственный бренд.
Бренд будет называться именем дизайнера. Его миноритарным инвестором выступит конгломерат LVMH, который владеет Celine. LVMH не будет принимать участие в управлении брендом, но станет обладателем пакета акций.

Файло пока не раскрывает многих деталей о своем новом проекте. Дизайнер отметила только, что намерена создавать одежду и аксессуары. В основе бренда будет забота об исключительном качестве и дизайне.

Больше подробностей о Phoebe Philo появится в январе 2022 года.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#дизайн #мода #одежда #бренд #фибифайло
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Карагандинский театр музыкальной комедии впервые приедет на гастроли в Уфу
1476
Анастасия Татулова решила основать закрытый поселок для предпринимателей
1287
Иностранные профессора открыли работу летней школы в Астане
1355