Бывшие сотрудники WhatsApp создали социальную сеть HalloApp





С 19 июля приложение доступно в App Store и Google Play для скачивания. HalloApp предназначен для групповых или индивидуальных чатов, однако единственный способ добавить людей — знать их номер телефона. В приложении нет рекламы, а все сообщения зашифрованы.





В интерфейсе HalloApp четыре вкладки: лента постов от друзей, групповые чаты, индивидуальные переписки и настройки.





Приложение позиционирует себя как «первая сеть реальных отношений».





В будущем приложение будет взимать с пользователей плату за определенные функции по подписке — раньше так монетизировался WhatsApp.









Бывший бизнес-директор Нирадж Арора и технический директор WhatsApp Майкл Донохью создали свою социальную сеть HalloApp.