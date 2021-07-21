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Бывшие сотрудники WhatsApp создали социальную сеть HalloApp
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Сегодня в 10:17

Бывшие сотрудники WhatsApp создали социальную сеть HalloApp

Бывший бизнес-директор Нирадж Арора и технический директор WhatsApp Майкл Донохью создали свою социальную сеть HalloApp.

С 19 июля приложение доступно в App Store и Google Play для скачивания. HalloApp предназначен для групповых или индивидуальных чатов, однако единственный способ добавить людей — знать их номер телефона. В приложении нет рекламы, а все сообщения зашифрованы.

В интерфейсе HalloApp четыре вкладки: лента постов от друзей, групповые чаты, индивидуальные переписки и настройки.

Приложение позиционирует себя как «первая сеть реальных отношений».

В будущем приложение будет взимать с пользователей плату за определенные функции по подписке — раньше так монетизировался WhatsApp.

Источник: daily.afisha.ru


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