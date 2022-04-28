Бывшие сотрудники Google получили $65 миллионов на разработку «универсального ИИ», управляемого голосом

Бывшие сотрудники Google открыли научно-исследовательскую лабораторию искусственного интеллекта Adept AI, в которой будут обучать машины использовать «все программные инструменты и API в мире».

Исследователи хотят преодолеть барьеры, которые закладываются в нейросети с самого начала их создания: например, модели, обученные на тексте, могут писать отличную прозу, но не могут выполнять действия с цифрами. Инженеры же считают, что реально создать нейросеть-«универсального солдата».

Adept сосредоточится на обучении нейросети для выполнения общих задач на компьютере. Например, созданию отчетов, или работе с такими распространенными программами как Photoshop, Tableau или Twilio.

Одна из задач исследователей — сделать так, чтобы человек мог давать команды нейросети с помощью естественного языка. По их задумке, систему обучат использовать ПО и интерфейсы приложений, чтобы она могла выполнять чьи-то команды по собственной инициативе.

Сейчас же большинство ИИ способны работать только по поэтапным алгоритмам и четким указаниям.

Источник: vc.ru