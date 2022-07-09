Бюджетные путешествия. 10 горящих туров из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

Популярные направления и доступные цены. Собрали десять недорогих путевок в Турцию, ОАЭ и другие страны.
Казахстан
GOLDEN SANDS HOTEL SHARJAH 4*
Где: Шарджа
Дата вылета: 10.07
Откуда: Алматы
Количество дней: 5
Питание: завтрак и ужин
Цена на двоих взрослых: 362 080 тг — 770 $
Турфирма: Ht.kz
Контакты: 8 747 095 75 88
Недавно отремонтированный отель соединен надземным переходом с торговым центром Sahara Centre. К услугам гостей 343 номера. Отель предоставляет все удобства посетителям: завтрак в номер, Wi-Fi в номерах, бесплатная частная парковка на месте и другие услуги.
DEEVANA KRABI RESORT 3*
Где: Краби
Дата вылета: 10.07
Откуда: Алматы
Количество дней: 5
Питание: завтрак и ужин
Цена на одного человека: 362 315 тг — 772 $
Турфирма: Vivid Travel
Контакты: 8 707 636 70 90
Отель расположен на склоне холма, в десяти минутах ходьбы от пляжа Ао Нанг. Предлагает размещение в светлых просторных номерах, бары, ресторан, бассейн и бесплатный Wi-Fi.
Кыргызстан
ELAMIR RESORT HOTEL KEMER 4*
Где: Кемер
Дата вылета: 11.07
Откуда: Бишкек
Количество дней: 5
Питание: все включено
Цена на одного человека: 656 $
Турфирма: Putevka.kg
Контакты: +996 0501 68 00 68, +996 0771 68 00 68
Отель расположен в тысяче метрах от торгового центра Кемера, а международный аэропорт Анталии находится в 55 километрах от отеля. Здесь тихо и спокойно, а до центра пешком 20 минут.
OTIUM FAMILY STONEPLACE
SUHAN HOTEL&SPA CAPPADOCIA
Где: Анталия , Каппадокия
Дата вылета: 14.07
Откуда: Бишкек
Количество дней: 7
Питание: все включено
Цена на одного человека: 625 $
Турфирма: Silkway Travel
Контакты: +992 0772 511 511
Эксклюзивный тур — поездка в Анталию и Каппадокию. Отличный отдых и незабываемый впечатление — вот, что можно о нем сказать.
Узбекистан
Doubletree By Hilton
Где: Анталья
Дата вылета: 20.07
Откуда: Ташкент
Количество дней: 7
Питание: завтрак
Цена на одного человека: 570 $
Турфирма: FUN&SUN
Контакты: +998 935 001 125
Отель идеально подходит для ценителей яркого, веселого отдыха всей семьей. Красивая и ухоженная территория, быстрый доступ к собственному пляжу, чистые и уютные номера, вкусная еда и напитки — эти и многие другие факторы заставят вас влюбится в отдых.
Holiday Inn Dubai Al-Maktoum Airport 4*
Где: Дубай
Дата вылета: 29.07
Откуда: Ташкент
Количество дней: 4
Питание: завтрак
Цена на одного человека: 448 $
Турфирма: Bronix
Контакты: +998 78 150 37 73
Днем здесь тихая и уютная обстановка. Отель находится далеко от аэропорта. Посетители отмечают сервис и невысокую цену.
Таджикистан
REFLECTIONS HOTEL 3*
Где: Дубай
Откуда: Душанбе
Количество дней: 7
Питание: завтрак
Цена на одного человека: 695 $
Турфирма: Fly.tj
Контакты: +992 907 33 55 00
Отель находится в районе Аль-Джаддф. Рядом находится торговый центр Dubai Mall, где вы сможете совершить покупки. Помимо этого, к услугам гостей открытый бассейн и ресторан.
ORCHID HOTEL 3*
Где: Дубай
Откуда: Душанбе
Количество дней: 7
Питание: завтрак
Цена на одного человека: 670 $
Турфирма: Fly.tj
Контакты: +992 907 33 55 00
Прекрасный выбор для тех, кто хочет восстановить силы. Недалеко от отеля находится Бурдж-Халифа.