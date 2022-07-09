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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Бюджетные путешествия. 10 горящих туров из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
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Сегодня в 13:45

Бюджетные путешествия. 10 горящих туров из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

Популярные направления и доступные цены. Собрали десять недорогих путевок в Турцию, ОАЭ и другие страны.

Казахстан

шарджа


GOLDEN SANDS HOTEL SHARJAH 4*


Где: Шарджа

Дата вылета: 10.07

Откуда: Алматы

Количество дней: 5

Питание: завтрак и ужин

Цена на двоих взрослых: 362 080 тг — 770 $

Турфирма: Ht.kz

Контакты: 8 747 095 75 88

Недавно отремонтированный отель соединен надземным переходом с торговым центром Sahara Centre. К услугам гостей 343 номера. Отель предоставляет все удобства посетителям: завтрак в номер, Wi-Fi в номерах, бесплатная частная парковка на месте и другие услуги.


DEEVANA KRABI RESORT 3*


Где: Краби

Дата вылета: 10.07

Откуда: Алматы

Количество дней: 5

Питание: завтрак и ужин

Цена на одного человека: 362 315 тг — 772 $

Турфирма: Vivid Travel

Контакты: 8 707 636 70 90

Отель расположен на склоне холма, в десяти минутах ходьбы от пляжа Ао Нанг. Предлагает размещение в светлых просторных номерах, бары, ресторан, бассейн и бесплатный Wi-Fi.

Кыргызстан

кемер

ELAMIR RESORT HOTEL KEMER 4*


Где: Кемер

Дата вылета: 11.07

Откуда: Бишкек

Количество дней: 5

Питание: все включено

Цена на одного человека: 656 $

Турфирма: Putevka.kg

Контакты: +996 0501 68 00 68, +996 0771 68 00 68

Отель расположен в тысяче метрах от торгового центра Кемера, а международный аэропорт Анталии находится в 55 километрах от отеля. Здесь тихо и спокойно, а до центра пешком 20 минут.


OTIUM FAMILY STONEPLACE


SUHAN HOTEL&SPA CAPPADOCIA


Где: Анталия , Каппадокия

Дата вылета: 14.07

Откуда: Бишкек

Количество дней: 7

Питание: все включено

Цена на одного человека: 625 $

Турфирма: Silkway Travel

Контакты: +992 0772 511 511

Эксклюзивный тур — поездка в Анталию и Каппадокию. Отличный отдых и незабываемый впечатление — вот, что можно о нем сказать.

Узбекистан

анталья

Doubletree By Hilton


Где: Анталья

Дата вылета: 20.07

Откуда: Ташкент

Количество дней: 7

Питание: завтрак

Цена на одного человека: 570 $

Турфирма: FUN&SUN

Контакты: +998 935 001 125

Отель идеально подходит для ценителей яркого, веселого отдыха всей семьей. Красивая и ухоженная территория, быстрый доступ к собственному пляжу, чистые и уютные номера, вкусная еда и напитки — эти и многие другие факторы заставят вас влюбится в отдых.


Holiday Inn Dubai Al-Maktoum Airport 4*


Где: Дубай

Дата вылета: 29.07

Откуда: Ташкент

Количество дней: 4

Питание: завтрак

Цена на одного человека: 448 $

Турфирма: Bronix

Контакты: +998 78 150 37 73

Днем здесь тихая и уютная обстановка. Отель находится далеко от аэропорта. Посетители отмечают сервис и невысокую цену.

Таджикистан

дубай

REFLECTIONS HOTEL 3*


Где: Дубай

Откуда: Душанбе

Количество дней: 7

Питание: завтрак

Цена на одного человека: 695 $

Турфирма: Fly.tj

Контакты: +992 907 33 55 00

Отель находится в районе Аль-Джаддф. Рядом находится торговый центр Dubai Mall, где вы сможете совершить покупки. Помимо этого, к услугам гостей открытый бассейн и ресторан.


ORCHID HOTEL 3*


Где: Дубай

Откуда: Душанбе

Количество дней: 7

Питание: завтрак

Цена на одного человека: 670 $

Турфирма: Fly.tj

Контакты: +992 907 33 55 00

Прекрасный выбор для тех, кто хочет восстановить силы. Недалеко от отеля находится Бурдж-Халифа.

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#путешествия #туризм #отпуск #центральнаяазия #горящийтур
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.