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Burger King изменил логотип впервые за 20 лет
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Сегодня в 13:53

Burger King изменил логотип впервые за 20 лет

Сеть фастфуда Burger King впервые за 20 лет изменила логотип. Компания обновила его на сайте и в соцсетях.


Новый логотип похож на эмблему 1969-1999-х годов, вторая версия которой использовалась с 1994 по 1999 год. Рисунок стал более адаптивным для диджитал-формата.

Редизайн произойдет и у меню, упаковки, униформы сотрудников, маркетинговой стратегии и оформления ресторанов. В новой рекламной кампании появятся реальные работники сети.

Шрифт нового логотипа называется «Огонь». Он вдохновлен «округлыми, сочными и вкусными» блюдами сети, приготовленными на огне, пояснил представитель компании.

Источник: daily.afisha.ru

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#бренд #логотип #burgerking
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