Burger King изменил логотип впервые за 20 лет

Сеть фастфуда Burger King впервые за 20 лет изменила логотип. Компания обновила его на сайте и в соцсетях.





Новый логотип похож на эмблему 1969-1999-х годов, вторая версия которой использовалась с 1994 по 1999 год. Рисунок стал более адаптивным для диджитал-формата.

Редизайн произойдет и у меню, упаковки, униформы сотрудников, маркетинговой стратегии и оформления ресторанов. В новой рекламной кампании появятся реальные работники сети.

Шрифт нового логотипа называется «Огонь». Он вдохновлен «округлыми, сочными и вкусными» блюдами сети, приготовленными на огне, пояснил представитель компании.

Источник: daily.afisha.ru