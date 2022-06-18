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Бурабай и Маркаколь вошли во Всемирную сеть заповедников ЮНЕСКО
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Вчера в 22:08

Бурабай и Маркаколь вошли во Всемирную сеть заповедников ЮНЕСКО

Казахстанские заповедники Бурабай и Маркаколь вошли во Всемирную сеть особо охраняемых природных территорий.

Решение об этом было принято в Париже на сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

Для Бурабая и Маркаколя новый статус означает присоединение к мировой программе сохранения и развития заповедников. К примеру, в наиболее охраняемой зоне будет запрещена любая деятельность человека, кроме научной работы.

Одна из главных целей — восстановить в заповедной зоне популяции животных и растений. С включением национального парка Бурабай и Маркакольского заповедника число казахстанских биорезерватов под мировой охраной выросло до 15.

Источник: 24.kz

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#казахстан #боровое #природа #юнеско #заповедник
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