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Букеровская премия объявила шорт-лист номинантов 2022 года
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Сегодня в 10:19

Букеровская премия объявила шорт-лист номинантов 2022 года

Стали известны основные номинанты на Букеровскую премию. Организаторы объявили шорт-лист претендентов — его можно найти на сайте премии.

В него вошли шесть литературных произведений, написанных писателями из пяти стран: Glory Новайолет Булавайо, The Trees Персиваля Эверетта, Treacle Walker Алана Гарнера, The Seven Moons of Maali Almeida Шехана Карунатилаки, Small Things Like These Клэр Киган и Oh William! Элизабет Страут.

Номинанты из шорт-листа «демонстрируют, какое изобилие вариантов английского языка существует, сколько различных миров, реальных и воображаемых, существует в этом кажущемся простым пространстве — англосфере».

Победитель 2022 года будет объявлен 17 октября на торжественной церемонии вручения Букеровской премии. В этом году она пройдет в очном формате впервые с 2019 года.

Источник: daily.afisha.ru

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