Bugin Holding привлек инвестиции в размере $2,4 миллиона

Bugin Holding, объединяющий несколько казахстанских IT-проектов, привлек инвестиции на сумму $2,4 миллиона. Это позволило компании стать самым быстрорастущим технологическим холдингом в Казахстане в постпандемийный период

Инвесторами выступили бизнесмен Балтабек Мукашев и EPG Education, фонд развития человеческого капитала. Привлеченные средства пойдут на развитие существующих и новых продуктов холдинга, а также выход на зарубежные рынки.

Основная цель холдинга — делать людей счастливыми и успешными посредством развития их человеческого потенциала. Поэтому своей миссией компания видит развитие онлайн-образования на всех ступенях, от дошкольного до профессионального.

Флагманский продукт холдинга — платформа для образования нового поколения Daryn.online. Проект приносит около 80% выручки. Daryn.online предоставляет ученикам возможность пройти дополнительное обучение по всем основным школьным дисциплинам и внешкольным предметам, таким как: математика, физика, история Казахстана, программирование. Кроме того, желающие могут выбрать курсы по подготовке к ЕНТ, пройти пробные тесты и даже подготовиться к различным олимпиадам. Учителя тоже могут пользоваться материалами на данной платформе. Преподавателям они помогут повысить мотивацию и улучшить результаты учащегося.

Помимо Daryn.online, холдинг объединяет такие проекты, как: Ordagen, Daryn Tandau, Daryn Teacher, Bugin.kz и EduСenter.

Ordagen — социально-познавательный проект, направленный на формирование современного мировоззрения у молодого поколения и детей. Его цель — адаптация общих человеческих ценностей к формату новых, современных технологий и формирование высокой культуры будущих поколений через сказки.

Daryn Tandau — платформа, способствующая становлению успешного специалиста путем предоставления ему возможности сделать правильный выбор профессии и вуза.

Коммуникационная платформа Daryn Teacher соединяет учителя и ученика: посредством видеозвонка пользователи могут моментально получить ответ на любой интересующий их вопрос касательно общеобразовательных предметов.

Bugin.kz — информационный веб-портал, где собрана самая актуальная информация о последних событиях и происшествиях.

Ресурс EduСenter предназначен для репетиторов, блогеров, инфо-бизнесменов и тех, кто хочет открыть свои онлайн-курсы. Его уникальная особенность заключается в том, что он адаптивен в соответствии с запросами каждого эксперта.

Источник: forbes.kz