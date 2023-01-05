Будни IT-специалистов, работа за рубежом, мемы: 10 крутых постов от @nashi_v_mire

Рассказываем о проекте «Наши в мире» и показываем, зачем вам стоит подписаться на него, если вы до сих пор этого не сделали.



Юмористическая подборка о преимуществах и недостатках работы в IT-сфере.





Пост о представительницах IT-сферы из Казахстана. Эти девушки работают в самых лучших компаниях мира.





90 фильмов и сериалов для тех, кто хочет проникнуться атмосферой Нью-Йорка, Лондона и других мегаполисов мира.





Жизненный пост о работе и учебе, в котором каждый найдет что-то знакомое.





Новый интересный формат, который понравился нашим читателям.





Жазира Гариполла работает программистом в США. Параллельно девушка ведет блог о жизни за рубежом. Она поделилась своей историей переезда.





Еще один пост для поднятия настроения!





Подборка кринжовых шуток об IT-специалистах.





Не забываем про актуальные мемы и тренды.





36 узбекистанцев, которые развиваются за рубежом и вдохновляют других на выход из зоны комфорта.





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