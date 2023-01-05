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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Будни IT-специалистов, работа за рубежом, мемы: 10 крутых постов от @nashi_v_mire
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Наши в мире

Сегодня в 15:45

Будни IT-специалистов, работа за рубежом, мемы: 10 крутых постов от @nashi_v_mire

Рассказываем о проекте «Наши в мире» и показываем, зачем вам стоит подписаться на него, если вы до сих пор этого не сделали.



Юмористическая подборка о преимуществах и недостатках работы в IT-сфере.



Пост о представительницах IT-сферы из Казахстана. Эти девушки работают в самых лучших компаниях мира.



90 фильмов и сериалов для тех, кто хочет проникнуться атмосферой Нью-Йорка, Лондона и других мегаполисов мира.



Жизненный пост о работе и учебе, в котором каждый найдет что-то знакомое.



Новый интересный формат, который понравился нашим читателям.



Жазира Гариполла работает программистом в США. Параллельно девушка ведет блог о жизни за рубежом. Она поделилась своей историей переезда.



Еще один пост для поднятия настроения!



Подборка кринжовых шуток об IT-специалистах.



Не забываем про актуальные мемы и тренды.



36 узбекистанцев, которые развиваются за рубежом и вдохновляют других на выход из зоны комфорта.



Больше контента на @nashi_v_mire.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.