Будни IT-специалистов, работа за рубежом, мемы: 10 крутых постов от @nashi_v_mire

Рассказываем о проекте «Наши в мире» и показываем, зачем вам стоит подписаться на него, если вы до сих пор этого не сделали.
Юмористическая подборка о преимуществах и недостатках работы в IT-сфере.
Пост о представительницах IT-сферы из Казахстана. Эти девушки работают в самых лучших компаниях мира.
90 фильмов и сериалов для тех, кто хочет проникнуться атмосферой Нью-Йорка, Лондона и других мегаполисов мира.
Жизненный пост о работе и учебе, в котором каждый найдет что-то знакомое.
Новый интересный формат, который понравился нашим читателям.
Жазира Гариполла работает программистом в США. Параллельно девушка ведет блог о жизни за рубежом. Она поделилась своей историей переезда.
Еще один пост для поднятия настроения!
Подборка кринжовых шуток об IT-специалистах.
Не забываем про актуальные мемы и тренды.
36 узбекистанцев, которые развиваются за рубежом и вдохновляют других на выход из зоны комфорта.
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