«Будешь учиться — будешь успешным» — все о корпоративном университете BI Group

Ольга Баспаева, директор BI University

Как все начиналось

В 2012 году у нас не было своего центра обучения. Мы пользовались услугами сторонних провайдеров, но в это время уже шел процесс организации корпоративного университета. Все понимали, что компания растет и нужно обучать сотрудников.





Айдын Рахимбаев заложил такую модель: «Будешь учиться — будешь успешным. Не будешь учиться — не будешь успешным». Есть такое выражение: grow or out — «расти или уходи».

Когда мне предложили должность директора, я с удовольствием согласилась. На тот момент в арсенале университета уже было несколько обучающих программ и много перспектив.

Об обучении в BI University











В 2014 году в университете функционировали только программа MBA и краткосрочные курсы. Сейчас у нас минимум 15 постоянных программ, которые люди выбирают из года в год и ставят в индивидуальные планы развития. Для нас это показатель, что эти программы сформировались, хорошо себя зарекомендовали и люди хотят обучаться тому, что мы им предлагаем.

Логика развития университета менялась — начинали мы с того, что обучили всех топ-менеджеров, потом охватили middle management и создали программу pre-MBA. Потому что первой задачей было создать для людей общую реальность: терминологический аппарат и понимание, чем занимаются коллеги в смежных бизнес-направлениях. Чтобы финансист понимал, что такое HR, а HR — что такое EBITDA.

Следующим шагом стало появление программ не только для офисных сотрудников, но и для тех, кто работает на строительной площадке — спец pre-MBA для инженеров. С 2014 по 2016 годы мы ушли в создание программ для инженеров, и получился уникальный продукт, которого нет больше нигде. Одна из таких программ называется BI Group Engineer и имеет разные модификации. Например, BI Group Engineer ГИП — для главных инженеров, BI Group Service или BIG sales.

Слушатели в BI University обычно учатся один или два дня — это пятница, суббота или воскресенье. Мы, как корпоративный университет, обучаем без отрыва от рабочего графика. Есть два блока: дообеденный — он посвящен теории, знакомству и выявлению ожиданий, и послеобеденный — практическим активностям. Блоки состоят из двух модулей, которые длятся по два академических часа с перерывами на кофе-брейк и обед.

С 2018 года мы начали автоматизировать свою работу и сейчас владеем программой, которая обслуживает весь процесс координации университета, LMS. Мы с командой наполняем платформу курсами, которые ведем офлайн, но их можно слушать и удаленно. Благодаря этому карантин мы встретили подготовленными.

До карантина мы проводили развивающие субботы, люди могли приходить, обмениваться опытом, общаться, рассказывать друг другу про инновации в разных областях. Также раз в год мы организовывали BI Education Fest — большой праздник образования для сотрудников нашей компании и партнеров. Там всегда было много развлечений, связанных с обучением: книжная ярмарка, настольные игры, консультации по коучингу, геймификация и диджитализация, секции с зарубежными тренерами и клубы по интересам. Мы надеемся, что в будущем сможем возобновить эти мероприятия.

Как BI University влияет на сотрудников





Когда я прихожу открывать новые программы, говорю слушателям: «Я вас поздравляю, после обучения на этой программе ваша жизнь никогда не будет прежней. Вы точно изменитесь». Я говорю это потому, что сама прошла через такой опыт и сильно изменилась. Все коллеги, с которыми мы начинали обучаться в 2013 году, входят в топ-50 состава компании BI Group. Мы стали директорами, генеральными директорами, руководителями проектов и дивизионов.

В BI University обучилось 60-70 % сотрудников BI Group, и те из них, кто был активным, вовлеченным и неравнодушным, занимают менеджерские позиции.

Одна из важных целей, которую выполняет BI University — это нетворкинг, корпоративное общение, приобретение новых знакомств.



О новом пространстве





На прошлой неделе мы переехали в новое здание. Это новый этап в жизни университета. Сейчас мы находимся в самом центре левого берега, где развитая инфраструктура, но пришлось немного уменьшиться в размерах наших facilities.





Планируется, что это наша временная локация. В годовой перспективе мы переедем в отдельное здание — трехэтажный корпус по типу корпоративных бизнес-школ мирового уровня. В таких школах у сотрудников развивают сразу несколько направлений: физическое, интеллектуальное и ментальное, как рекомендуется в книге Т. Шайя «Жизнь на полную мощность». На первом этаже будут тренажерный зал, бассейн, залы для йоги, на втором — наш университет, а на третьем этаже мы построим кампус. Тогда наши коллеги из регионов смогут тоже приезжать учиться, отдыхать и заниматься спортом.



Материал подготовлен при поддержке компании BI Group.