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BTS стала «Артистом года» на премии American Music Awards
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Сегодня в 11:09

BTS стала «Артистом года» на премии American Music Awards

Известная K-pop-группа BTS стала первой азиатской группой, победившей в номинации «Артист года», которая считается высшей наградой на премии American Music Awards.

Группа получила награду во время прямой трансляции AMA из Microsoft Theater в Лос-Анджелесе в 20:00 по времени США, обойдя пять громких артистов — Ариану Гранде, Дрейка, Оливию Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd.

Южнокорейская группа также победила в категориях «Любимый поп-дуэт или группа» и «Любимая поп-песня» со своим хитом Butter.

BTS номинируется на AMA уже пятый год подряд начиная с 2018 года и побеждает четыре года. Однако группа ранее не была номинирована в категории «Артист года». Поклонники решали, кто победит на AMA в 2021 году среди номинантов, выбранных на основе потокового вещания, продаж альбомов и цифровых продаж, радио и активности в социальных сетях.

Источник: tengrinews.kz

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