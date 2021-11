Бруно Марс и Андерсон Пак опубликовали первый альбом совместного проекта Silk Sonic

Музыканты Андерсон Пак и Бруно Марс представили первый альбом совместного проекта Silk Sonic. Пластинку они назвали An Evening with Silk Sonic.





Артисты включили в альбом девять песен, в том числе вышедшие ранее синглы Smoking Out the Window, Leave the Door и Skate. Один из треков — After Last Night — Пак и Марс записали совместно с Thundercat и Бутси Коллинзом.

Композиции с пластинки выполнены в ностальгическом духе, они отсылают к характерным мотивам 1970-х и 1980-х годов. Эту ретроэстетику подчеркивают и клипы на ранее опубликованные синглы.

Источник: daily.afisha.ru