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Бритни Спирс возглавила рейтинг самых влиятельных людей 2021 года по версии читателей Time
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Сегодня в 11:19

Бритни Спирс возглавила рейтинг самых влиятельных людей 2021 года по версии читателей Time

Журнал Time подвел итоги читательского голосования за первое место в списке ста самых влиятельных людей этого года. Рейтинг возглавила Бритни Спирс.

Всего было отдано около 1,8 млн голосов, 4% из которых получила Спирс. Вторую строчку заняли работники из сферы здравоохранения с 3,1% голосов. Следом идут разработчики вакцин против COVID-19, за них проголосовали 2,5% читателей. Замыкают пятерку кей-поп-группа BTS, которая уже была первой в топе в 2018 и 2019 годы, и самая титулованная гимнастка всех времен Симона Байлз.

Редакторы Time выберут лауреатов из сотни и объявят их 15 сентября.

Источник: daily.afisha.ru

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