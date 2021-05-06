Бренд Zara запустит собственную линию косметики

Испанский бренд одежды Zara запустит собственную линию косметики.

Приобрести косметические средства под маркой Zara Beauty можно будет с 12 мая. Продукция появится в магазинах европейских стран, США, Китая, Японии, Австралии и некоторых других государств. Также косметика будет доступна онлайн.

Позднее линейка Zara Beauty станет доступна покупателям во всех странах, где представлен бренд Zara. Все средства, как пообещали в компании, будут продаваться в многоразовых флаконах — их можно будет наполнять повторно. Цены на продукцию будут варьироваться от 5 до 25 долларов.

В линейку вошли шесть помад, лаки для ногтей, кисти для нанесения макияжа, румяна, тени, блески для губ и бронзеры. Коллекцию создала британская визажистка Дайан Кендал, ранее работавшая над бьюти-сериями Calvin Klein и Marc Jacobs.

Источник: daily.afisha.ru