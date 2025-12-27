Бренд-шеф Queen Mountain Resort об уникальной концепции гастрономического пространства в горах Алматы

Queen Mountain Resort — это не просто ресторан, расположенный в горах. Это гастрономическое пространство, где каждая деталь продумана до мелочей: от собственной сыроварни до камер сухого вызревания мяса, от дровяной итальянской печи до аргентинского гриля. Проект создан ресторатором Александром Орловым в рамках холдинга Sun Group. Ресторан объединил традиции разных кухонь мира с локальными продуктами, создав уникальный опыт загородного отдыха.

Мы побеседовали с человеком, который стоит за этой кулинарной философией — бренд-шефом ресторана Дмитрием Дуловым. О том, как создается вкус на высоте, почему стоит ехать за городом ради идеальной пиццы и что скрывается за дверями единственной горной сыроварни Казахстана — в нашем интервью.





Мясо, вызревшее с характером: технология, которая меняет вкус





В меню QMR особое внимание уделяется мясу. Мы закупили специальные камеры сухого вызревания, в которых соблюдается строгий режим: определенная температура, влажность и циркуляция воздуха. В течение 30-45 дней мы ферментируем разные отрубы премиальной говядины. Этот процесс удаляет излишнюю влагу, мясо становится более нежным, концентрированным по вкусу. При жарке появляется дополнительный аромат, глубина вкуса — это совершенно другой уровень.

Кстати, жарим мы это мясо на индивидуально созданном аргентинском гриле, который был сделан специально для нашего ресторана. Он стоит на открытой кухне, и гости могут наблюдать весь процесс приготовления.

Пицца на дровах: редкое искусство в Алматы





Наша пицца готовится в профессиональной итальянской дровяной печи. Это дает ту самую хрустящую корочку и неповторимый аромат. Но дело не только в печи, важно правильное тесто. Мы ферментируем его до двух суток, оно становится практически безглютеновым, легким, с характерной пузырчатостью по краям.

Таких печей в Алматы всего несколько. Мы одни из немногих, кто работает именно на дровах. Это дополнительная сложность, требуется особое мастерство, но результат того стоит.

Единственная горная сыроварня Казахстана





Сыроварня Mountain Brie— одна из наших главных визитных карточек. Это первая и единственная горная сыроварня в Казахстане. Никто в стране не работает в таком формате. Было непросто, но мы справились.

Мы готовим сыры исключительно на локальных продуктах, используем местное молоко. У нас в производстве около 19 видов сыров: от мягких — буратта, страчателла, моцарелла — до экспериментальных. Например, у нас есть сыр из козьего молока, выдержанный в красном вине, и мы даже прорабатываем сыр из верблюжьего молока. Это эксклюзивная история, которую невозможно найти где-то еще.





Семейный отдых на высоте: комфорт для всех поколений





Для детей у нас создана идеальная атмосфера загородного отдыха. В ресторане есть игровая комната с аниматором — дети проводят там время, пока родители наслаждаются видами, вкусной едой, коктейлями и чаями.

Мы также регулярно проводим мастер-классы для детей. Особенно популярен Italian Day по четвергам — тогда мы вместе с детьми готовим двухметровую пиццу. Потом выпекаем ее и угощаем всех гостей. Это вызывает огромный восторг, мы единственные, кто готовит такую большую пиццу. Могут участвовать и родители, и дети, но особенный интерес, конечно, у малышей.





Хиты меню: что выбирают гости





Мы проводим ежемесячную аналитику проходимости позиций. Есть определенные лидеры из разных разделов меню: фирменная буратта, различные салаты, пицца, мясо сухого вызревания, шашлыки. У нас есть и национальная страница, где представлены казахские блюда через призму нашего видения.

Но я не стал бы выделять что-то конкретное. Меню составлено так, что каждый может найти что-то интересное для себя — или что-то новое, или проверенную классику. Все блюда примерно одинаково популярны, потому что меню сбалансировано, вкусно и достаточно разнообразно.

Новогодние сюрпризы и сезонные специалитеты





К Новому году мы подготовили банкетное меню с классическими праздничными блюдами: салаты, запеченная индейка, большой лосось, конечно, оливье с различными наполнениями — все, что любят гости в новогоднюю ночь.

В осенне-зимний период мы также обновили основное меню. Плюс у нас два сезонных спешла: один посвящен хурме, второй — черному трюфелю. Мы создали несколько блюд с этими ингредиентами, спешлы будут действовать до января.

Куршевель в горах Алматы





Для Courchevel Air Fest vol.1 мы разработали специальное меню, которое действовало только один день. Мы его немного расширили и добавили эксклюзивные позиции: устрицы жилардо, черная икра с баурсаками и балкаймаком — это интересное сочетание премиальных продуктов с национальными акцентами.





На улице будет стоят переносной хоспер, на котором мы будем готовить различное мясо, колбаски собственного производства, хот-доги с крабом, пиканью. Плюс эксклюзивные коктейли и настойки. Эта атмосфера настоящего зимнего праздника в стиле Куршевель.





Философия кухни: локальные продукты, мировые стандарты





Первая задача была создать меню, понятное и доступное разному контингенту гостей. Мы позиционируемся как семейный, событийный ресторан. У нас могут быть гости всех возрастов — от маленьких детей до бабушек и дедушек. Важно, чтобы каждый нашел что-то понятное, вкусное и интересное для себя.

При этом мы сохраняем акцент на свежесть и локализацию продуктов. В сыроварне используется только местное молоко, мясо для шашлыков и стейков тоже локальное. Мы долго отбирали поставщиков, работали с качеством, чтобы получить отличный результат. Третий наш акцент — пицца, которая делается на локальных продуктах, но с качеством, как в Италии.

Почему стоит ехать именно в Queen Mountain Resort





Уникальность проекта складывается из нескольких факторов. Это, конечно, горная местность с живописными видами и чистейшим воздухом. Особенно актуально сейчас, учитывая ситуацию с воздухом в городе.

Приехать сюда — значит вырваться из рутины, потратив всего 10-20 минут. И сразу оказаться за городом, насладиться чистым воздухом, расслабленной атмосферой. Конечно, вкусной едой, в ресторане мы собрали много эксклюзивных историй: сыроварня, дровяная пицца, аргентинский гриль, выдержанное мясо, авторские десерты, национальные позиции.





Можно приехать сюда на весь день и получить весь комплекс удовольствий. Для удобства гостей у нас есть собственный шатл, который курсирует с восьми утра. Плюс в скором времени рядом откроется большой банный комплекс со SPA — это будет единственное такое место в регионе.

QMR в семье проектов Sun Group





Наши главные отличия — это местоположение и обширный комплекс услуг.

Помимо семейных вечеров, мы проводим на этой площадке большие концерты. У нас постоянно выступают знаменитые артисты, который собрают около 1200 человек одновременно, где мы можем качественно обслужить, накормить, напоить — все были счастливы и довольны.

Предстоящим летом и весной будут новые масштабные мероприятия, а зимой — интересные вечеринки в стиле Куршевель.

Совет от шефа





Как повар, я бы посоветовал смело заказывать по одной-две позиции из каждого раздела нашего меню. Я уверен в результате, за которым стоит огромная работа большой команды. Это качество и впечатления, ради которых стоит приехать на высоту.





Queen Mountain Resort — это место, где гастрономия встречается с природой, где традиции разных стран мира переплетаются с локальными продуктами Казахстана, а семейный отдых превращается в настоящее событие. Здесь, под руководством Дмитрия Дулова и его команды, каждое блюдо рассказывает свою историю, а каждый визит становится маленьким путешествием всего в нескольких минутах от города.