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Бренд Saucony выпустил кроссовки из экокожи на основе ананасов
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Сегодня в 09:08

Бренд Saucony выпустил кроссовки из экокожи на основе ананасов

Американский бренд обуви Saucony представил коллекцию экологичных кроссовок. Они сделаны из побочных продуктов ананасового земледелия, которые были преобразованы в растительную альтернативу коже. Капсула включает в себя обновленные версии моделей Jazz Court, Shadow 6000 и Jazz 81. Все они представлены в оттенках бежевого, зеленого и коричневого. Каждую пару украшает картинка с ананасом на язычке и стельке.

Новую коллекцию Saucony создал при помощи компании Ananas Anam, которая занимается производством экокожи на основе ананаса под названием Piñatex. Она полностью заменила все элементы кроссовок, которые обычно изготавливаются из кожи.

Источник: srsly.ru

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#экология #сша #кроссовки #бренд #обувь
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