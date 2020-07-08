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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Брэд Питт сыграет в новом фильме автора «Дэдпула-2» Дэвида Лейтча
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Сегодня в 10:30

Брэд Питт сыграет в новом фильме автора «Дэдпула-2» Дэвида Лейтча

Брэд Питт сыграет одну из главных ролей в фильме Bullet Train, режиссером которого станет постановщик «Дэдпула-2», «Джона Уика» и «Взрывной блондинки» Дэвид Лейтч.

Новый фильм, который снимет кинокомпания Sony Pictures, станет экранизацией романа японского писателя Котаро Исаки Maria Beetle. По сюжету, пятеро наемных убийц окажутся в одном скоростном поезде, движущемся из Токио в Мориоку. У каждого из них будет своя миссия, но их пути пересекутся.

Сценарий картины написал Зак Олькевич. Продюсерами станут Антуан Фукуа, Кэт Самик, Келли МакКормик, а также Риосуке Саегуса и Юма Терада. Съемки начнутся в конце этого года. Производством фильма займутся, помимо Sony Pictures, Fugua Films и 87North.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: kinopoisk.ru

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#брэдпитт #главнаяроль #mariabeetle
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