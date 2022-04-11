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Брайан Крэнстон и Аарон Пол снимутся в финальном сезоне «Лучше звоните Солу»
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Сегодня в 10:10

Брайан Крэнстон и Аарон Пол снимутся в финальном сезоне «Лучше звоните Солу»

Актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол примут участие в съемках финального сезона «Лучше звоните Солу».

42-летнему Аарону Полу придется вернутся к образу 23-летнего Джесси. Однако пока неизвестно, при каких обстоятельствах Уолтер и Джесси появятся в сериале.


«Лучше звоните Солу» — это спин-офф сериала «Во все тяжкие». Первая часть заключительного сезона «Лучше звоните Солу» выйдет 18 апреля, а вторая — 11 июля.

Источник: daily.afisha.ru

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