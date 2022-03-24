Ботанический сад, Боровое и рестораны: артисты театра «Астана Балет» о любимых местах в столице Казахстана

Узнали, где предпочитают завтракать, отдыхать, заниматься спортом и просто гулять артисты балета в Астане.





Айнур Абильгазина, город — Астана, ведущая солистка «Астана Балет», @ aynur-abilgazina





Я родилась в Алматы, в городе, окруженным горами и живописными местами. Мне не хватает природы в Астане, поэтому я часто гуляю в Триатлон парке, в Ботаническом саду. При первой возможности выезжаю в Боровое.

Еще я гурман. Люблю заведения сети The chef group и десерты в кофейне Canele.

Мне нравится посещать драматические театры, симфонические концерты.

Место, где душа приходит в баланс — студия йоги Amaltea.

Летом катаюсь на самокате или велосипеде вдоль улицы Кабанбай Батыра. Здесь есть место, где тренируются велосипедисты и растет много смородины.

Сундет Султанов, город — Астана, ведущий солист «Астана Балет», @sundet-sultanov





Мои любимые места в столице — Набережная и Ботанический сад.

Еще нравится просто выезжать на трассу недалеко от города.

Любимое занятие здесь — рыбалка.

Люблю Боровое.

Из заведений нравится посещать места, где подают восточную кухню: лагман, плов, шашлык.

Уэсли Карвальо, город — Астана, артист «Астана Балет», @uesli-karvalo





Я люблю гулять в Ботаническом саду. Нравится наблюдать, как меняется внешний облик парка вместе со сменой времен года. Зимой и летом — это два совершенно разных места.

MEGA — ближайший торговый центр к моему дому, поэтому я всегда хожу туда, чтобы расслабиться и перекусить.

Президентский парк — тоже один из любимых, но обычно я хожу туда летом.

Crepe Café — это первое место, куда я пошел, когда приехал. Поэтому мне нравится обедать там время от времени.

Еще люблю прогулки вокруг Байтерека.

Сабина Касенова, город — Астана, артистка «Астана Балет», @kasenova-sabina





Big Apple Coffee — это место, где я люблю неспешно завтракать. Здесь красивый, стильный интерьер и обалденные завтраки. Залог успешного дня обеспечен.

Ресторан Marcello — светлое, уютное место, наполненное эстетикой. Хорошо подходит для романтического ужина с любимым человеком в окружении зелени и вида на Ботанический сад.

Ozen Lobby Lounge — место, где я обожаю проводить вечер пятницы. Здесь можно отдохнуть, потанцевать и развлечься. Живая музыка в дополнение к вкусной кухне дарит душевное успокоение.

Посещаю Jansaya Resort, когда нужно отвлечься от городской суеты. Неспешная прогулка на свежем воздухе, катание на лошадях, активный отдых, красивые номера. Это крутое место, куда можно отправиться всей семьей.

Grand Prix Club — место перезагрузки после многочисленных спектаклей. Прогреться в хамаме, постоять под «тропическим ливнем», насладиться горячим джакузи, и ты выходишь уже абсолютно другим человеком.

Злаковая маска для тела, пилинг и полтора часа тайского массажа в Sun Dew Spa. Для меня это лучший релакс. Чайная церемония в завершение дарит полнейшее восстановление.

