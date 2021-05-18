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Bonaqua обновила дизайн бутылки и добавила красок
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Сегодня в 17:00

Bonaqua обновила дизайн бутылки и добавила красок

На прошлой неделе прошла онлайн презентация новой линейки Bonaqua, в которой приняли участие молодые исполнители новой музыкальной волны Асия Оспанова, Тамирис, M’Dee и актриса Асель Сагатова.

Новая линейка отличается новым дизайном. Бренд решил украсить повседневную жизнь казахстанцев, привнести немного оптимизма и подарить всем яркое весенне-летнее настроение, запустив лимитированную коллекцию ярких этикеток с тремя позитивными сообщениями: «Люби», «Дыши», «Мечтай».

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Азура Камил, фронтлайн портфолио менеджер Coca-Cola Kazakhstan

Прошлый год был тяжелым для всех. Наш образ жизни неизбежно изменился. Мы оказались в условиях, которые никто из нас не выбирал. Большую часть времени мы были в самоизоляции, вдали от родных и близких, родственников, друзей и коллег. Мы заново оценили насколько важно здоровье, не только физическое, но и ментальное, особенно в условиях новой реальности, к которой мы не были готовы. Именно поэтому, мы решили подбодрить всех казахстанцев, запустив новую упаковку Bonaqua с позитивными сообщениями и ярким дизайном. Необходимо всегда помнить, как важно заботиться о себе, пить достаточное количество хорошей, качественной воды и сохранять позитивный настрой. Во время пандемии мы все поняли, насколько важны и ценны эти слова — «Люби», «Дыши», «Мечтай» для каждого. Важно наслаждаться каждым моментом своей жизни.

Bonaqua также запускает коллаборацию с казахстанским дизайнером Леонидом Жеребцовым. В рамках этого сотрудничества будет выпущена лимитированная коллекция мерчендайза для повседневной жизни. Футболки и худи можно будет получить бесплатно, участвуя в различных конкурсах, которые будут проводиться в социальных сетях дизайнера Леонида Жеребцова, блогеров и бренда Bonaqua.

Стоит отметить, что бутылки для воды Bonaqua изготавливаются с минимальным использованием пластика, чтобы снизить экологический след упаковки. Новые бутылки уже запущены в продажу и доступны в магазинах всех городов Казахстана. Настраивайтесь на хорошее вместе с Bonaqua!

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#казахстан #дизайн #маркетинг #коммуникации
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