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Большой триатлон пройдет на Алаколе
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Сегодня в 09:48

Большой триатлон пройдет на Алаколе

11-12 июня жители села Акши и Алматинской области наконец смогут принять участие в домашнем триатлоне. Здесь при поддержке группы компании ERG впервые в спортивной истории региона пройдут республиканские соревнования по триатлону.

В субботу на линию старта выйдут участники Чемпионата РК: профессиональные триатлеты категорий U17, U23 и Elite. Кульминацией соревновательного дня станет национальное первенство по паратриатлону, в рамках которого параатлеты категории PTVI 1–3 будут состязаться на спринтерской дистанции, непрерывно преодолевая 750 метров плавания, 20 километров велогонки и 5 километров бега.

В воскресенье маршрут, пройденный параатлетами, испытают участники Кубка TEMIRADAM. Всего ожидается участие более 120 спортсменов.

Старт мероприятий запланирован на 09.00 по местному времени. Возможность принять участие в алакольском старте и насладиться гонкой по красивой набережной еще есть: регистрация продолжается на сайте: temiradam.com

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#казахстан #алматы #спорт #триатлон #erg
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