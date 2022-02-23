Большой список стран, куда жители Центральной Азии могут поехать без визы

А вы знали, что существует глобальный рейтинг силы паспортов? Документы разных стран мира в этом топе ранжируются по общему баллу мобильности граждан.

Например, в The Passport Index суммируются три показателя:

— количество стран, куда обладатель паспорта может поехать без визы

— количество стран, где потребуется оформить визу по прибытию

— количество стран, куда требуется предварительное оформление визы.

В этом топе первые места занимаются паспорта следующих стран: ОАЭ, Италия, Германия, Швеция, Нидерланды и Финляндия. Казахстан стоит на 55 месте, Кыргызстан и Узбекистан — на 67, а Таджикистан — на 69.





The Henley Passport Index считает количество направлений, куда владельцы разных паспортов могут попасть без оформления визы. Список строится на эксклюзивных данных Международной ассоциации авиатранспорта, включает в себя информацию о паспортах почти 200 стран мира.

Так, лидером рейтинга в 2022 году стала Япония. Далее — Сингапур, Германия, Южная Корея, Финляндия. Казахстан — на 68 месте, Кыргызстан и Таджикистан — на 80, Узбекистан — на 86.

Также исследовательская группа компании Henley & Partners предоставляет список стран, куда могут поехать граждане разных государств. Делимся, куда казахстанцы, кыргызстанцы, узбекистанцы и таджикистанцы могут поехать без визы.

Казахстан





Океания: Острова Кука, Микронезия, Ниуэ.

Ближний Восток: Армения, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты.

Европа: Албания, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдовия, Российская Федерация, Сербия, Турция, Украина.

Карибские Острова: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Доминика, Доминиканская Республика, Гаити, Сент-Винсент и Гренадины.

Азия: Гонконг, Индонезия, Кыргызстан, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Филиппины, Южная Корея, Таджикистан, Узбекистан.

Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор.

Африка: Намибия.





Также на портале государственных услуг Казахстана можно найти информацию о доступном периоде пребывания:

Гонконг — 14 дней.

До 30 дней пребывания: Аргентина, Бразилия, Индонезия, Мальдивы, Малайзия, Никарагуа, ОАЭ, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Филиппины, Эквадор, Барбадос — до 28 дней .

До 90 дней пребывания: Албания, Азербайджан, Беларусь, Колумбия, Коста-Рика, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Турция, Украина.

Более длительный период: Армения — 180 дней, Грузия —до 365 дней, Намибия, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины — 180 дней.

Кыргызстан





Океания: Острова Кука, Микронезия, Ниуэ.

Ближний Восток: Армения, Оман.

Европа: Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия, Российская Федерация, Сербия, Турция, Украина.

Карибские Острова: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Доминика, Гаити, Сент-Винсент и Гренадины.

Азия: Индонезия, Казахстан, Малайзия, Монголия, Филиппины, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам.

Америка: Эквадор.

Африка: Намибия.





На сайте Министерства Иностранных Дел есть информация о возможных сроках пребывания:

До 21 дня — Доминика.

До 30 дней пребывания: Барбадос — до 28 дней, Индонезия, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины, Вьетнам.

До 60 дней: Узбекистан.

До 90 дней пребывания: Антигуа и Барбадуа, Малайзия, Монголия, Гаити, Намибия, Сербия, Эквадор, Турция, Тринидад и Тобаго, Украина.

Бессрочно: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Россия.

Узбекистан





Океания: Острова Кука, Микронезия, Ниуэ.

Ближний Восток: Армения, Оман.

Европа: Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Российская Федерация, Турция, Украина.





Карибские Острова: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Доминика, Гаити, Сент-Винсент и Гренадины.

Азия: Индонезия, Казахстан, Кыргызстан, Малайзия, Филиппины, Южная Корея, Таджикистан.

Америка: Эквадор.

Африка: Намибия.

Таджикистан





Океания: Острова Кука, Микронезия, Ниуэ.

Ближний Восток: Армения, Оман.

Европа: Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдовия, Российская Федерация, Турция, Украина.

Карибские Острова: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Доминика, Гаити, Сент-Винсент и Гренадины.

Азия: Индонезия, Казахстан, Кыргызстан, Малайзия, Филиппины, Узбекистан.

Америка: Эквадор.

Африка: Намибия.





На сайте Главного консульского управления МИД страны также есть информация по срокам пребывания в странах:

До 30 дней пребывания: Антигуа и Барбуда, Барбадос — до 28 дней, Индонезия, Малайзия, Микронезия, Турция, Узбекистан, Филиппины.

До 90 дней пребывания: Армения, Азербайджан, Гаити, Намибия, Молдавия, Украина, Эквадор.

Бессрочно: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия,

Грузия — до 365 дней.