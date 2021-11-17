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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Большой список: 111 инфлюенсеров из Кыргызстана
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Не просто блогеры

Сегодня в 18:00

Большой список: 111 инфлюенсеров из Кыргызстана

Рафаэль Физиев, @rafael_ataman_fiziev

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Рафаэль — боец UFC, который представляет Кыргызстан. В блоге выкладывает свои тренировки и фотографии из жизни. Пропагандирует здоровый образ жизни.


Гульпери Мурзакулова, @gulperi.murzakulova

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Гульпери — врач, акушер-гинеколог. В блоге рассказывает о правильном уходе за ребенком с первых дней его жизни и делится советами для молодой семьи.


Яна Цой, @mama_yana_tsoy

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В блоге Яны — фотографии семьи, истории из жизни и смешные ситуации. Также Яна занимается готовкой и выкладывает рецепты в Stories.


Айпери Мурзакулова, @aiperi_mur

photo_2021-11-17_18-01-11.jpg

Активная мама-блогер, участвует в блогер-батлах. Рассказывает, как лучше воспитывать и ухаживать за детьми с ранних лет. Пишет о семье, публикуя фотографии из семейного архива, и делится рецептами.


Улукбек Джолдошбеков, @ulukbek.zholdoshbekov

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Улукбек — чемпион мира по вольной борьбе 2019 года среди спортсменов не старше 23 лет. В блоге публикует отрывки из репортажей о себе, делится фотографиями из жизни и своих путешествий по Кыргызстану.


Самат Долотбаков, @samat.dolotbakov

photo_2021-11-17_18-01-18.jpg

Самат — предприниматель, трэвел-блогер. Пишет посты на двух языках: русском и кыргызском. Часто находится в путешествиях и деловых поездках, которыми делится с подписчиками.


Аза Акматов, @azaakmatov26

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Публикует красивые фотографии живописных мест и пишет о том, куда и когда можно поехать.


Айжан Асемова, @aijanasemova_

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Айжан Асемова завоевала популярность благодаря Instagram. С 14 лет Айжан начала работать моделью в бутике модной одежды. Помимо красивых фотографий, в ее блоге можно увидеть бьюти-советы и скетчи с ее участием.


Скачать полный список «111 инфлюенсеров из Кыргызстана» можно по ссылке.

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