Большой список: 111 инфлюенсеров из Кыргызстана

Рафаэль Физиев, @rafael_ataman_fiziev





Рафаэль — боец UFC, который представляет Кыргызстан. В блоге выкладывает свои тренировки и фотографии из жизни. Пропагандирует здоровый образ жизни.





Гульпери Мурзакулова, @gulperi.murzakulova





Гульпери — врач, акушер-гинеколог. В блоге рассказывает о правильном уходе за ребенком с первых дней его жизни и делится советами для молодой семьи.





Яна Цой, @mama_yana_tsoy





В блоге Яны — фотографии семьи, истории из жизни и смешные ситуации. Также Яна занимается готовкой и выкладывает рецепты в Stories.





Айпери Мурзакулова, @aiperi_mur





Активная мама-блогер, участвует в блогер-батлах. Рассказывает, как лучше воспитывать и ухаживать за детьми с ранних лет. Пишет о семье, публикуя фотографии из семейного архива, и делится рецептами.





Улукбек Джолдошбеков, @ulukbek.zholdoshbekov





Улукбек — чемпион мира по вольной борьбе 2019 года среди спортсменов не старше 23 лет. В блоге публикует отрывки из репортажей о себе, делится фотографиями из жизни и своих путешествий по Кыргызстану.





Самат Долотбаков, @samat.dolotbakov





Самат — предприниматель, трэвел-блогер. Пишет посты на двух языках: русском и кыргызском. Часто находится в путешествиях и деловых поездках, которыми делится с подписчиками.





Аза Акматов, @azaakmatov26





Публикует красивые фотографии живописных мест и пишет о том, куда и когда можно поехать.





Айжан Асемова, @aijanasemova_





Айжан Асемова завоевала популярность благодаря Instagram. С 14 лет Айжан начала работать моделью в бутике модной одежды. Помимо красивых фотографий, в ее блоге можно увидеть бьюти-советы и скетчи с ее участием.





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