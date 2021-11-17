Большой список: 111 инфлюенсеров из Кыргызстана

Рафаэль Физиев, @rafael_ataman_fiziev
Рафаэль — боец UFC, который представляет Кыргызстан. В блоге выкладывает свои тренировки и фотографии из жизни. Пропагандирует здоровый образ жизни.
Гульпери Мурзакулова, @gulperi.murzakulova
Гульпери — врач, акушер-гинеколог. В блоге рассказывает о правильном уходе за ребенком с первых дней его жизни и делится советами для молодой семьи.
Яна Цой, @mama_yana_tsoy
В блоге Яны — фотографии семьи, истории из жизни и смешные ситуации. Также Яна занимается готовкой и выкладывает рецепты в Stories.
Айпери Мурзакулова, @aiperi_mur
Активная мама-блогер, участвует в блогер-батлах. Рассказывает, как лучше воспитывать и ухаживать за детьми с ранних лет. Пишет о семье, публикуя фотографии из семейного архива, и делится рецептами.
Улукбек Джолдошбеков, @ulukbek.zholdoshbekov
Улукбек — чемпион мира по вольной борьбе 2019 года среди спортсменов не старше 23 лет. В блоге публикует отрывки из репортажей о себе, делится фотографиями из жизни и своих путешествий по Кыргызстану.
Самат Долотбаков, @samat.dolotbakov
Самат — предприниматель, трэвел-блогер. Пишет посты на двух языках: русском и кыргызском. Часто находится в путешествиях и деловых поездках, которыми делится с подписчиками.
Аза Акматов, @azaakmatov26
Публикует красивые фотографии живописных мест и пишет о том, куда и когда можно поехать.
Айжан Асемова, @aijanasemova_
Айжан Асемова завоевала популярность благодаря Instagram. С 14 лет Айжан начала работать моделью в бутике модной одежды. Помимо красивых фотографий, в ее блоге можно увидеть бьюти-советы и скетчи с ее участием.
Скачать полный список «111 инфлюенсеров из Кыргызстана» можно по ссылке.