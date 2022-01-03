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«Большая пятерка» прибавила в цене $2,5 трлн
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Сегодня в 11:51

«Большая пятерка» прибавила в цене $2,5 трлн

Пять крупнейших технологических гигантов мира закончили очередной год заметным повышением своей стоимости на рынке.

Рыночная стоимость Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Meta за 2021 год в совокупности выросла на $2,45 трлн.

Успешнее всех оказалась Alphabet, которой принадлежит Google: ее стоимость взлетела на 65%. Таким образом она достигла оценки в $2 трлн, став третьй компанией, преодолевшей эту отметку.

Microsoft выросла в цене на 51%, Apple — на 34%, а Meta — на 23%.

Стоимость Amazon поднялась за год всего на 2,4%, все же завершив его в итоге ростом.

Источник: rb.ru

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