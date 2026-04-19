Более 10 000 участников из 44 стран: Almaty Half Marathon пройдет 19 апреля

Участникам будут доступны традиционные дистанции: полумарафон — 21,1 километр, 10 километров, 10 километров для скандинавской ходьбы и командная эстафета Экиден. К участию в полумарафоне допускаются бегуны старше 18 лет, на остальных дистанциях – от 15 лет.
Маршрут проходит по живописным улицам Алматы с видами на горы: старт – у Парка первого президента по проспекту аль-Фараби, финиш – на Центральном стадионе.
Всего в забеге примут участие более 10 000 человек из 44 стран мира, из них почти 800 — зарубежные участники. Наиболее широко представлены страны ближнего зарубежья: Россия, Кыргызстан и Узбекистан. География участников также охватывает Европу, Азию, Северную Америку, Австралию и Африку – в числе стран Франция, Германия, Канада, Южная Корея, Япония, Австралия и Южная Африка.
Организатор забега — корпоративный фонд «Смелость быть первым», который с 2012 года проводит крупнейшее беговое событие Центральной Азии – Almaty Marathon и другие массовые старты. Старты фонда входят в календарь международной ассоциации марафонов и пробегов AIMS, объединяющей более 445 событий в 115 странах, а трасса полумарафона сертифицирована в соответствии со стандартами World Athletics.
Галимжан Есенов, председатель попечительского совета корпоративного фонда «Смелость быть первым»
Помимо высокого уровня организации и международного статуса, мы уделяем особое внимание реализации ценностей проекта — развитию массового спорта, осознанного подхода к бегу и формированию культуры регулярных занятий. Мы проводим бесплатные открытые тренировки, чтобы помочь участникам подготовиться к старту безопасно и системно, развиваем волонтерское движение и поддерживаем инициативы по снижению младенческой инвалидности.
По данным исследования «Влияние Almaty Marathon на экономику города» 2024 года, марафон оказывает заметный эффект на экономику Алматы. За два дня проведения марафона около 1 000 участников совершают покупки на сумму порядка 8 миллионов тенге, а налоговые отчисления компаний-партнеров за четыре года выросли с 318,9 до 873,9 миллионов тенге. В городе сформировалась устойчивая беговая экосистема: сегодня в Алматы действует около 40 беговых клубов, развивается инфраструктура в сферах питания, медицины и спортивной экипировки. Международный интерес к событию подтверждается и исследованиями: Almaty Marathon вошел в анализ туристического потенциала города, подготовленный Mastercard совместно с Almaty Tourism Bureau, где отмечается влияние крупных событий на рост туристического потока и расходов.
Almaty Marathon в этом году пройдет 27 сентября и соберет до 16 000 участников. Ежегодно часть средств со стартовых взносов направляется на благотворительность: с 2012 года реализовано более 30 социальных и медицинских проектов на сумму более 300 миллионов тенге.