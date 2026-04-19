Более 10 000 участников из 44 стран: Almaty Half Marathon пройдет 19 апреля
14.04.2026

Более 10 000 участников из 44 стран: Almaty Half Marathon пройдет 19 апреля

19 апреля в Алматы в девятый раз пройдет Almaty Half Marathon, организованный корпоративным фондом «Смелость быть первым». Весенний забег соберет более 10 000 участников из 44 стран мира. Регистрация еще открыта на сайте.

Участникам будут доступны традиционные дистанции: полумарафон — 21,1 километр, 10 километров, 10 километров для скандинавской ходьбы и командная эстафета Экиден. К участию в полумарафоне допускаются бегуны старше 18 лет, на остальных дистанциях – от 15 лет.

Маршрут проходит по живописным улицам Алматы с видами на горы: старт – у Парка первого президента по проспекту аль-Фараби, финиш – на Центральном стадионе.

Всего в забеге примут участие более 10 000 человек из 44 стран мира, из них почти 800 — зарубежные участники. Наиболее широко представлены страны ближнего зарубежья: Россия, Кыргызстан и Узбекистан. География участников также охватывает Европу, Азию, Северную Америку, Австралию и Африку – в числе стран Франция, Германия, Канада, Южная Корея, Япония, Австралия и Южная Африка.

Организатор забега — корпоративный фонд «Смелость быть первым», который с 2012 года проводит крупнейшее беговое событие Центральной Азии – Almaty Marathon и другие массовые старты. Старты фонда входят в календарь международной ассоциации марафонов и пробегов AIMS, объединяющей более 445 событий в 115 странах, а трасса полумарафона сертифицирована в соответствии со стандартами World Athletics.


Галимжан Есенов, председатель попечительского совета корпоративного фонда «Смелость быть первым»

Помимо высокого уровня организации и международного статуса, мы уделяем особое внимание реализации ценностей проекта — развитию массового спорта, осознанного подхода к бегу и формированию культуры регулярных занятий. Мы проводим бесплатные открытые тренировки, чтобы помочь участникам подготовиться к старту безопасно и системно, развиваем волонтерское движение и поддерживаем инициативы по снижению младенческой инвалидности.


По данным исследования «Влияние Almaty Marathon на экономику города» 2024 года, марафон оказывает заметный эффект на экономику Алматы. За два дня проведения марафона около 1 000 участников совершают покупки на сумму порядка 8 миллионов тенге, а налоговые отчисления компаний-партнеров за четыре года выросли с 318,9 до 873,9 миллионов тенге. В городе сформировалась устойчивая беговая экосистема: сегодня в Алматы действует около 40 беговых клубов, развивается инфраструктура в сферах питания, медицины и спортивной экипировки. Международный интерес к событию подтверждается и исследованиями: Almaty Marathon вошел в анализ туристического потенциала города, подготовленный Mastercard совместно с Almaty Tourism Bureau, где отмечается влияние крупных событий на рост туристического потока и расходов.

Almaty Marathon в этом году пройдет 27 сентября и соберет до 16 000 участников. Ежегодно часть средств со стартовых взносов направляется на благотворительность: с 2012 года реализовано более 30 социальных и медицинских проектов на сумму более 300 миллионов тенге. Регистрация открыта на сайте.

#алматы #спорт #марафон #бег #almatymarathon
