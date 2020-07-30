Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/4d0/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/4d06b468fed3c3526aca843537df117f.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
bmw-zapuskaet-v-rossii-servis-arendy-motociklov
BMW запускает в России сервис аренды мотоциклов
26
/
/

Сегодня в 10:00

BMW запускает в России сервис аренды мотоциклов

BMW Motorrad Россия предложит сервис, с помощью которого можно взять для бесплатного тест-райда или в аренду мотоцикл из тестового парка дилерских центров по всей России. В этом сезоне будет доступно более 100 мотоциклов, 50 из которых — в Москве. Помимо этого экосистема сервиса позволит реализовать такие инновационные услуги, как подписка на мотоциклы и полноценный «байкшеринг».

Тест-райд или аренду мотоцикла можно запланировать в режиме реального времени через мобильное приложение BMW Motorrad EASY2RIDE. В нем также можно выбрать необходимую модель, узнать о ее наличии в дилерских центрах и забронировать на нужный период. При посещении салона клиенту не придется тратить время на заполнение документов — к его приезду все будет готово.

При регистрации необходимо пройти аналогичный для каршеринговых компаний алгоритм проверки и скоринга, разработанный совместно с компанией «Баланс Платформа». Главное отличие от традиционного каршеринга — выбранный мотоцикл можно забрать только из дилерского центра и туда же вернуть.

Стоимость аренды зависит от уровня пользователя в системе и выбранной модели. Для всех мотоциклов действует ограничение пробега на период аренды. Для пользователей бронзового уровня это 50 км в час, 250 км в сутки, 1,4 тыс. км в неделю и 3 тыс. км в месяц. Стоимость каждого километра сверх лимита — 20 руб. Начиная с серебряного уровня, увеличивается лимит пробега на 10 км в час, 50 км в сутки, 200 км в неделю и 500 км в месяц. На золотом уровне на 3% ниже стоимость аренды и до 18 руб. снижена стоимость дополнительного километра.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#россия #bmw
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
С 22 июля в Астане появится ночной экспресс-маршрут № 201
1207
Что смотрели на YouTube в 2019 году в Казахстане и мире
565
В Астане стартует сезон групповых пробежек
1409