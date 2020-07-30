BMW запускает в России сервис аренды мотоциклов

BMW Motorrad Россия предложит сервис, с помощью которого можно взять для бесплатного тест-райда или в аренду мотоцикл из тестового парка дилерских центров по всей России. В этом сезоне будет доступно более 100 мотоциклов, 50 из которых — в Москве. Помимо этого экосистема сервиса позволит реализовать такие инновационные услуги, как подписка на мотоциклы и полноценный «байкшеринг».

Тест-райд или аренду мотоцикла можно запланировать в режиме реального времени через мобильное приложение BMW Motorrad EASY2RIDE. В нем также можно выбрать необходимую модель, узнать о ее наличии в дилерских центрах и забронировать на нужный период. При посещении салона клиенту не придется тратить время на заполнение документов — к его приезду все будет готово.

При регистрации необходимо пройти аналогичный для каршеринговых компаний алгоритм проверки и скоринга, разработанный совместно с компанией «Баланс Платформа». Главное отличие от традиционного каршеринга — выбранный мотоцикл можно забрать только из дилерского центра и туда же вернуть.

Стоимость аренды зависит от уровня пользователя в системе и выбранной модели. Для всех мотоциклов действует ограничение пробега на период аренды. Для пользователей бронзового уровня это 50 км в час, 250 км в сутки, 1,4 тыс. км в неделю и 3 тыс. км в месяц. Стоимость каждого километра сверх лимита — 20 руб. Начиная с серебряного уровня, увеличивается лимит пробега на 10 км в час, 50 км в сутки, 200 км в неделю и 500 км в месяц. На золотом уровне на 3% ниже стоимость аренды и до 18 руб. снижена стоимость дополнительного километра.

Источник: incrussia.ru