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BMW, Coca-Cola и Bosch: 12 международных компаний, которые работают в Таджикистане
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Душанбе

Сегодня в 18:45

BMW, Coca-Cola и Bosch: 12 международных компаний, которые работают в Таджикистане

BMW


bmw-tajikistan.jpg

Немецкая компания по производству автомобилей и другого транспорта. Одна из самых популярных фирм в мире, с офисом в столице Таджикистана.

Подробнее о компании здесь bmw.tj


Toyota Motors


Официальный дилер компании в Душанбе, где можно приобрести автомобиль и комплектующие к нему детали.

Подробнее о компании здесь Toyota


Bosch


Международная компания Bosch работает в сферах промышленных технологий, мобильных решений, энергетики, строительства и программного обеспечения. Они разрабатывают сетевые сервисы, мобильные продукты для организаций и домов.

Подробнее о компании здесь bosch.tj


KFC


KFC.jpg

Популярная сеть ресторанов быстрого питания, которая знакома всем. У компании есть заведения в Душанбе, где можно перекусить знакомыми блюдами.

Подробнее о компании здесь @kfcintajikistan


HLB


HLB INTERNATIONAL — группа независимых бухгалтерских и консультационных компаний. Главный офис находится в Лондоне, подразделение в Таджикистане занимается налогообложением, аудитом, бухгалтерским учетом и управлением персоналом.

Подробнее о компании здесь hlbtj.com


GRATA International


Международная юридическая фирма предоставляет консультационные услуги в самых разных сферах, начиная от финансов, строительства, здравоохранения, до транспортной коммуникации и горнодобывающей промышленности.

Подробнее о компании здесь gratanet.com


Coca-Cola


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Одна из самых известных международных компаний по производству газированных напитков. В Таджикистане офис работает с 2015 года.

Подробнее о компании здесь cci.com


TBEA


Китайская компания по поставке системных решений для глобальной энергетической отрасли. TBEA производит оборудование для работы с электроэнергией. У них есть 14 промышленных парков, из которых один теплоэлектроцентраль находится в Таджикистане, второй — в Индии.

Подробнее о компании здесь tbea.com


Crowe Global


Международная группа компаний, у которой есть около 200 консалтинговых и бухгалтерских фирм. Они оказывают услуги в сфере горнодобывающей промышленности, торговли, здравоохранения, НПО и банковских услуг.

Подробнее о компании здесь crowe.com


KFW Development Bank


KFW Development Bank.jpg

Германский банк развития занимается международным сотрудничеством. В сфере деятельности поддержка и финансирование проектов и программ в целях формирования глобализации.

Подробнее о компании здесь kfw-entwicklungsbank.de


CEVA


Компания входит в группу CMA CGM, с офисами в 160 странах мира. CEVA занимается поставкой, перевозками товаров и грузов. Также они открывают офис в Ташкенте.

Подробнее о компании здесь cevalogistics.com


UNICEF


Глобальная организация по защите прав детей работает в Таджикистане с 1993 года. В целях ЮНИСЕФ поддерживать инициативы по улучшению условий жизни маленьких членов общества. Они работают в областях здравоохранения, жилищных условий и образования.

Подробнее о компании здесь unicef.org

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#бизнес #таджикистан #душанбе #bmw #cocacola
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