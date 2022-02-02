BMW, Coca-Cola и Bosch: 12 международных компаний, которые работают в Таджикистане

BMW
Немецкая компания по производству автомобилей и другого транспорта. Одна из самых популярных фирм в мире, с офисом в столице Таджикистана.
Подробнее о компании здесь bmw.tj
Toyota Motors
Официальный дилер компании в Душанбе, где можно приобрести автомобиль и комплектующие к нему детали.
Подробнее о компании здесь Toyota
Bosch
Международная компания Bosch работает в сферах промышленных технологий, мобильных решений, энергетики, строительства и программного обеспечения. Они разрабатывают сетевые сервисы, мобильные продукты для организаций и домов.
Подробнее о компании здесь bosch.tj
KFC
Популярная сеть ресторанов быстрого питания, которая знакома всем. У компании есть заведения в Душанбе, где можно перекусить знакомыми блюдами.
Подробнее о компании здесь @kfcintajikistan
HLB
HLB INTERNATIONAL — группа независимых бухгалтерских и консультационных компаний. Главный офис находится в Лондоне, подразделение в Таджикистане занимается налогообложением, аудитом, бухгалтерским учетом и управлением персоналом.
Подробнее о компании здесь hlbtj.com
GRATA International
Международная юридическая фирма предоставляет консультационные услуги в самых разных сферах, начиная от финансов, строительства, здравоохранения, до транспортной коммуникации и горнодобывающей промышленности.
Подробнее о компании здесь gratanet.com
Coca-Cola
Одна из самых известных международных компаний по производству газированных напитков. В Таджикистане офис работает с 2015 года.
Подробнее о компании здесь cci.com
TBEA
Китайская компания по поставке системных решений для глобальной энергетической отрасли. TBEA производит оборудование для работы с электроэнергией. У них есть 14 промышленных парков, из которых один теплоэлектроцентраль находится в Таджикистане, второй — в Индии.
Подробнее о компании здесь tbea.com
Crowe Global
Международная группа компаний, у которой есть около 200 консалтинговых и бухгалтерских фирм. Они оказывают услуги в сфере горнодобывающей промышленности, торговли, здравоохранения, НПО и банковских услуг.
Подробнее о компании здесь crowe.com
KFW Development Bank
Германский банк развития занимается международным сотрудничеством. В сфере деятельности поддержка и финансирование проектов и программ в целях формирования глобализации.
Подробнее о компании здесь kfw-entwicklungsbank.de
CEVA
Компания входит в группу CMA CGM, с офисами в 160 странах мира. CEVA занимается поставкой, перевозками товаров и грузов. Также они открывают офис в Ташкенте.
Подробнее о компании здесь cevalogistics.com
UNICEF
Глобальная организация по защите прав детей работает в Таджикистане с 1993 года. В целях ЮНИСЕФ поддерживать инициативы по улучшению условий жизни маленьких членов общества. Они работают в областях здравоохранения, жилищных условий и образования.
Подробнее о компании здесь unicef.org