BMW, Coca-Cola и Bosch: 12 международных компаний, которые работают в Таджикистане

BMW









Немецкая компания по производству автомобилей и другого транспорта. Одна из самых популярных фирм в мире, с офисом в столице Таджикистана.

Подробнее о компании здесь bmw.tj





Toyota Motors





Официальный дилер компании в Душанбе, где можно приобрести автомобиль и комплектующие к нему детали.

Подробнее о компании здесь Toyota





Bosch





Международная компания Bosch работает в сферах промышленных технологий, мобильных решений, энергетики, строительства и программного обеспечения. Они разрабатывают сетевые сервисы, мобильные продукты для организаций и домов.

Подробнее о компании здесь bosch.tj





KFC









Популярная сеть ресторанов быстрого питания, которая знакома всем. У компании есть заведения в Душанбе, где можно перекусить знакомыми блюдами.

Подробнее о компании здесь @kfcintajikistan





HLB





HLB INTERNATIONAL — группа независимых бухгалтерских и консультационных компаний. Главный офис находится в Лондоне, подразделение в Таджикистане занимается налогообложением, аудитом, бухгалтерским учетом и управлением персоналом.

Подробнее о компании здесь hlbtj.com





GRATA International





Международная юридическая фирма предоставляет консультационные услуги в самых разных сферах, начиная от финансов, строительства, здравоохранения, до транспортной коммуникации и горнодобывающей промышленности.

Подробнее о компании здесь gratanet.com





Coca-Cola









Одна из самых известных международных компаний по производству газированных напитков. В Таджикистане офис работает с 2015 года.

Подробнее о компании здесь cci.com





TBEA





Китайская компания по поставке системных решений для глобальной энергетической отрасли. TBEA производит оборудование для работы с электроэнергией. У них есть 14 промышленных парков, из которых один теплоэлектроцентраль находится в Таджикистане, второй — в Индии.

Подробнее о компании здесь tbea.com





Crowe Global





Международная группа компаний, у которой есть около 200 консалтинговых и бухгалтерских фирм. Они оказывают услуги в сфере горнодобывающей промышленности, торговли, здравоохранения, НПО и банковских услуг.

Подробнее о компании здесь crowe.com





KFW Development Bank









Германский банк развития занимается международным сотрудничеством. В сфере деятельности поддержка и финансирование проектов и программ в целях формирования глобализации.

Подробнее о компании здесь kfw-entwicklungsbank.de





CEVA





Компания входит в группу CMA CGM, с офисами в 160 странах мира. CEVA занимается поставкой, перевозками товаров и грузов. Также они открывают офис в Ташкенте.

Подробнее о компании здесь cevalogistics.com





UNICEF





Глобальная организация по защите прав детей работает в Таджикистане с 1993 года. В целях ЮНИСЕФ поддерживать инициативы по улучшению условий жизни маленьких членов общества. Они работают в областях здравоохранения, жилищных условий и образования.

Подробнее о компании здесь unicef.org