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Blue Origin успешно запустила корабль New Shepard с Джеффом Безосом на борту
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Сегодня в 10:48

Blue Origin успешно запустила корабль New Shepard с Джеффом Безосом на борту

Корабль стартовал с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса.

После старта New Shepard набрал достаточную скорость, затем многоразовая разгонная ступень ракеты отсоединилась, а капсула с пассажирами продолжила движение в космос. Они достигли линии Кармана и провели около четырех минут в невесомости.

Первой села ступень, за ней автоматически опустилась капсула на парашютах. Весь полет прошел автоматически.

Вместе с Безосом в космос полетели его младший брат Марк. К нему присоединились 82-летняя летчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен — он заменил победителя аукциона Blue Origin, который заплатил за свой билет $28 млн, но из-за несовпадения графиков не смог полететь.

Перед полетом команда прошла 14-часовую подготовку.

Источник: vc.ru

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#ракета #космос #джеффбезос #newshepard
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