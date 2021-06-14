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Blue Origin продала место в частной космической миссии за $28 млн
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Сегодня в 10:45

Blue Origin продала место в частной космической миссии за $28 млн

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin продала место своего первого частного полета в космос для человека за 28 миллионов долларов.

Продажа места состоялась на аукционе. По данным Blue Origin, для участия в торгах зарегистрировались почти 7600 человек из всего мира.

В ближайшие недели компания не будет раскрывать имя покупателя. Известно, что он отправится в полет 20 июля вместе с основателем Blue Origin и главой Amazon Джеффом Безосом. На стоимость полета, среди прочего, повлияла возможность полететь в космос вместе с одним из самых влиятельных технологических руководителей в мире.

Полет осуществит многоразовый космический корабль компании для суборбитальных полетов New Shepard. Всю сумму пожертвований планируют направить в Club for the Future — фонд Blue Origin, который направлен на содействие построения карьеры молодого поколения в STEM-сфере.

Источник: rb.ru

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