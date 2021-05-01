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Blue Origin Джеффа Безоса скоро начнет продавать билеты на космический корабль туристам
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Сегодня в 11:49

Blue Origin Джеффа Безоса скоро начнет продавать билеты на космический корабль туристам

Компания Джеффа Безоса Blue Origin анонсировала начало продажи билетов в космос на корабле New Shepard. На сайте запустился таймер обратного отсчета до 5 мая, когда Blue Origin расскажет больше о предстоящих поездках.

Компания Blue Origin еще не объявила цены на билеты, но Virgin Galactic — компания в области космического туризма, основанная Ричардом Брэнсоном, — продала билеты примерно по 250 тыс. $ около 600 пассажирам, пишет Business Insider. Ранее Безос заявлял, что цены на билеты на New Shepard будут конкурентоспособными с другой компанией, занимающейся космическим туризмом.

Туристы проведут 11 минут в невесомости на высоте 340 тыс. футов (более 103 км) над уровнем моря, сообщается на сайте Blue Origin. Взлет пройдет в пустыне Западного Техаса. В капсуле есть окна, и New Shepard, прежде чем вернуться на Землю, проведет в свободном полете несколько минут. Корабль рассчитан на перевозку шести человек.

Источник: incrussia.ru

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#космос #джеффбезос #космическийтуризм
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