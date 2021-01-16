Blue Origin Джеффа Безоса планирует отправить первых туристов в космос в апреле 2021 года

Принадлежащая Джеффу Безосу Blue Origin планирует отправить первых туристов в космос уже в апреле. В четверг, 14 января, компания успешно завершила 14-й испытательный полет своего ракетного ускорителя и капсулы New Shepard.

Второй тестовый полет состоится в течение шести недель, то есть до конца февраля. В ходе него компания проведет загрузку и выгрузку экипажа. Затем в течение еще шести недель или к началу апреля капсула отправится в космос с людьми.

New Shepard будет доставлять космических туристов на высоту более 100 км. Прежде чем вернуться на Землю, капсула проведет несколько минут в невесомости. В ней есть массивные иллюминаторы, через которые пассажиры смогут наблюдать за полетом.

Компания пока не бронирует билеты на пассажирские рейсы и не сообщает, сколько они будут стоить.

Источник: incrussia.ru