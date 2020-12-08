Bloomberg назвал топ-50 выдающихся людей 2020 года

Агентство Bloomberg составило список 50 людей, которые достигли наибольшего успеха в своих областях в 2020 году. Перечень разделен на пять основных категорий: «Бизнес», «Финансы», «Развлечения», «Политика», а также «Наука и технологии».

В число самых выдающихся бизнесменов вошли соучредитель Netflix Рид Хастингс за самый быстрый рост компании в ее истории, основатель Econet Group Страйв Масайиа, перечисливший 10 млн $ более чем 1700 медработникам, а также основательница проекта Fifteen Percent Pledge Аврора Джеймс, которая убедила девять крупных ретейлеров выделить 15% своих полок для товаров, произведенных чернокожими предпринимателями.

Среди финансистов Bloomberg отметил директора-распорядительницу Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву за увеличение кредитования нуждающихся стран на 50%, сооснователей Robinhood Байжу Бхатта и Владимира Тенева за мощный прирост зарегистрированных пользователей и Джейн Фрейзер, которая в скором времени вступит в должность главы Citigroup и станет первой женщиной-руководителем крупного американского банка.

В категории «Развлечения» наибольших успехов, по версии агентства, добились певица Билли Айлиш, комедийная актриса Селеста Барбер, глава Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли и активист Колин Каперник.

В сфере науки и технологий наиболее примечательных результатов добились президент SpaceX Гвинн Шотвелл, глава Contemporary Amperex Technology Зенг Юкун, главный иммунолог Белого дома Энтони Фаучи и бывший вице-президент Amazon Тим Брей, ушедший в отставку в знак протеста против токсичной атмосферы в компании.

В свою очередь, в категории «Политика» агентство отметило достижения лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, президента Уругвая Луиса Лакалье Поу и основательниц движения Black Lives Matter Алисию Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети.

Помимо прочего, Bloomberg отметил людей, чье включение в список самых значимых персон 2020 года «никого не удивит». В их число вошли президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и избранный президент США Джо Байден, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, глава КНР Си Цзиньпин и папа римский Франциск. Также в эту категорию включили основателя Amazon Джеффа Безоса, главу Apple Тима Кука, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска и главу Facebook Марка Цукерберга.

Источник: spot.uz