Bloomberg назвал самого богатого миллиардера в Азии

Bloomberg назвал самым богатым человеком Азии китайского предпринимателя Чжун Шаньшаня, который заработал в 2020 году более 70 млрд $. Состояние Шаньшаня оценивается в 77,8 млрд $ — это делает его 11-м самым богатым человеком в мире.

Ранее вершину рейтинга занимал председатель совета директоров, управляющий и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани.

Шаньшань является председателем компании по производству бутилированной воды Nongfu Spring и производителя вакцин Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. В совокупности выручка двух компаний в 2019 году составила более 3,6 млрд $.

Источник: rb.ru