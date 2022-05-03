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Блейк Лайвли снимет свой первый фильм — адаптацию комикса «Шансы» по сценарию Эдгара Райта
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Вчера в 09:35

Блейк Лайвли снимет свой первый фильм — адаптацию комикса «Шансы» по сценарию Эдгара Райта

Американская актриса Блейк Лайвли снимет свой первый полнометражный фильм. Им станет киноадаптация комикса «Шансы», созданного автором графического романа «Скотт Пилигрим» Брайаном Ли О’Мэлли.

Сценарий картины написал британский кинематографист Эдгар Райт, известный по фильмам «Зомби по имени Шон», «Скотт Пилигрим против всех» и «Прошлой ночью в Сохо». Он уже закончил работу над текстом экранизации.

Райт выступит в проекте также продюсером наряду с Марком Платтом. Вместе с Лайвли они выпустят фильм о девушке Кэти, которая получает волшебную силу: она учится исправлять совершенные ошибки, записав их в блокнот и съев магический гриб.

Для Лайвли картина станет режиссерским дебютом. Ранее актриса выступала режиссером только музыкального видео.

Источник: daily.afisha.ru

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