K-pop-группа Blackpink анонсировала свой дебютный полноформатный альбом. Пластинка выйдет 2 октября 2020 года на лейбле YG Entertainment совместно с Interscope Records. В августе герлз-бэнд выпустит второй сингл с грядущего альбома — по словам девушек, в записи примет участие некий звездный гость. Как отмечает Variety, коллаборация обещает быть громкой, ведь предыдущим дуэтом Blackpink стала совместная песня с Леди Гагой Sour Candy, которая вошла в последний альбом певицы Chromatica. Названия сингла и альбома пока не разглашаются.Группа Blackpink была основана в 2016 году. В 2018 году коллектив выпустил мини-альбом Squareup, за которым в 2019-м последовал еще один EP Killthislove. В июне 2020 года девушки выпустили сингл How you like that — клип на него установил рекорд на YouTube, заработав 86 300 000 просмотров за первые 24 часа после релиза.Источник: intermedia.ru