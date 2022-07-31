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Blackpink покоряют метавселенную в новом клипе на песню Ready For Love
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Сегодня в 10:38

Blackpink покоряют метавселенную в новом клипе на песню Ready For Love

Южнокорейский герлз-бенд Blackpink представил клип на новую песню Ready For Love. Это первый релиз группы спустя практически два года после выхода последней пластинки The Album.



Клип Ready For Love стал результатом работы Blackpink в коллаборации с многопользовательской онлайн-игрой PUBG. В трехминутном музыкальном ролике 3D-аватары Джису, Дженни, Розэ и Лисы покоряют метавселенную. Они исследуют бескрайние просторы красочного мира, танцуют на виртуальных сценах, парят в розовых облаках и борются со стихиями.

Источник: srsly.ru

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#музыка #клип #коллаборация #blackpink #pubg
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